Trieste città cosmopolita, incastonata tra il mare e i monti

Fra castelli e dimore d’epoca nel Canavese: on the road

Cultura e arte ma anche shopping in atmosfere uniche: in Friuli Venezia Giulia una città capace sempre di stupire il viaggiatore

“Città bella tra i monti e il mare luminoso”, come poeticamente la descriveva Umberto Saba, in lei si fondono le caratteristiche di un porto mediterraneo con le architetture e le atmosfere di una metropoli mitteleuropea.





Echi di un passato prestigioso -

Cosmopolita -

Trieste ha mille volti -

La magnifica Piazza Unità -

Sospesa fra l’azzurro del mare e il bianco delle rocce del Carso, Trieste - un tempo grande porto dell’Impero Austroungarico e oggi il maggior scalo commerciale italiano - è una città che suscita emozioni, evoca echi di un passato che qui è sempre storia viva, stupisce con le sue innumerevoli proposte di cultura e di spettacolo.Trieste, che nel corso della sua storia è diventata una vera fucina di letteratura e poesie, vive di contrasti e di analogie, animata da mille spunti ed interessi diversi, retaggio di un passato cosmopolita, di una tradizione laica e libertaria che, nei secoli passati, ha permesso la convivenza di genti e religioni diverse. Questo cosmopolitismo si riflette nelle sue architetture, facendone una città veramente unica. E offre ai turisti molteplici spunti per trascorrere un piacevole week end, o una breve vacanza, coltivando le proprie passioni ed interessi, oppure semplicemente, tuffandosi in tutto relax nella sua piacevole e stimolante atmosfera.quello che stupisce il visitatore è la molteplicità di aspetti che la città presenta. C’è la Trieste archeologica (con il Teatro Romano e l’Orto Lapidario), quella neoclassica e quella liberty: la Città Vecchia e il Borgo Teresiano; la metropoli dei grandi monumenti (dalla Cattedrale al Castello di San Giusto) e quella dei Musei e delle Gallerie d’Arte; la storica Stazione Marittima e il nuovo porto; le splendide piazze e i caffè storici; il Molo Audace e le Rive; il Carso e la Costiera; il Castello di Miramare e, poco più lontano, quello di Duino. Ma Trieste ha anche altre caratteristiche: c’è la Cittadella della Scienza (dove fra l’altro è stato realizzato, sotto la guida del Nobel goriziano Carlo Rubbia la “macchina della luce” del Sincrotrone) e l’Università; gli affari e la cultura; l’amore per la roccia e la passione per la vela: Trieste ospita infatti la maggior regata collettiva del mondo, la “Barcolana”.Per visitarla, conviene lasciare l’auto nei parcheggi lungo le Rive, di fronte al mare, e passeggiare a piedi, iniziando da Piazza Unità d’Italia, la più grande piazza italiana (e secondo molti giudizi, la più bella) aperta sul mare. In centro si trovano fra l’altro i suoi famosi caffè storici (Tommaseo, San Marco, Caffè degli Specchi…), teatri, antiquari, boutiques, ristoranti, trattorie e buffet in cui si può gustare la più tipica ed autentica cucina triestina.