Emilia, vacanze tra castelli, giardini e sapori straordinari

PIC NIC E DEGUSTAZIONI - in Emilia l’estate si vive passando da un picnic all’altro in luoghi straordinari. Nella sala da pranzo open air dell’Osteria in Scandiano (RE) tornano gli appuntamenti di AperiVilla ogni venerdì fino al 2 agosto, sui morbidi teli e la musica d’atmosfera del grande giardino dove lasciarsi viziare, come al ristorante. Qui l’estate è anche sinonimo di Sinfonie di Sapori, con 5 originali serate musicali da accompagnare ai menù (il 6 agosto, il 17 settembre e il 17 ottobre). A Parma, l’Antica Hostaria Tre Ville accoglie di ospiti di “La Grande Table”, un percorso degustazione di 10 piatti: di pesce il mercoledì sera, vegetariano il giovedì e a base di cucina tipica parmigiana il venerdì. Aperitivi, musica e tradizione parmigiana si ritrovano anche nel verde del giardino dell’Osteria Antica Rocca, nella Bassa Parmense dal mercoledì alla domenica. Il kit con coperta, cuscini e lanterna è ciò che ci vuole per godere al tramonto delle delizie del cestino di Borgo Casale, ad Albareto (PR), in uno splendido giardino panoramico, dal mercoledì alla domenica (sabato escluso). I giovedì d’estate ci sono, inoltre, gli Aperistreet a Monte delle Vigne, cantina di Ozzano Taro (PR), che accoglie tutti i wine lovers con selezioni di vini accompagnati allo street food del territorio in formato pic nic.



MENÙ SQUISITI - L’Antico Casale delle Vigne di Ozzano Taro (PR) propone tutti i venerdì fino al 2 agosto concerti dal vivo con menu squisiti e tramonti da brividi sulle colline. La cantina Oinoe Vini a Guardasone (PR) organizza passeggiate nei vigneti per poi degustare i calici sulla terrazza o nella sala panoramica interna che affaccia sui castelli Matildici, antiche pievi e filari. Su altre alture, quelle decorate di vigneti della Tenuta Venturini Baldini di Roncolo (RE) si assaporano mercoledì rosè, aperitivi al tramonto con musica live e food truck fino al 7 agosto, e aperitivi in giardino ogni venerdì sera con dj set e cocktail bar fino al 9 agosto. Da non perdere anche gli appuntamenti della 4° edizione di Al Calice con Vista della Cantina Visconti di Vigoleno (PC). Sei venerdì (il 9 e il 23 agosto e il 6 settembre) che cominciano con un viaggio nel vigneto, per continuare con una degustazione di calici all’imbrunire in abbinamento ai prodotti più golosi della tradizione emiliana, come la torta fritta e i salumi piacentini. Per scoprire i segreti delle acetaie, il Vascello del Monsignore propone coinvolgenti visite guidate nell’azienda a Cervarezza (RE), nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, fra storie, miti e leggende sulla nascita dell’oro nero. L’Acetaia San Giacomo di Novellara (RE) produttrice dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP organizza visite con degustazioni e aperipranzi, anche a base di prodotti particolari e produzioni limitate. Gli amanti del formaggio possono affidarsi a Stefania’s cooking classes & tour che offre esperienze uniche alla scoperta dell’arte del Parmigiano Reggiano ed organizza anche corsi di cucina.



TUFFARSI NELLA NATURA - La natura è indiscussa protagonista in Emilia. Escursioni particolari si possono fare con la guida Antonio Rinaldi che il 17 agosto propone un trekking tra monti, prati e nuvole illuminati dai raggi argentei della luna, a partire dal Rifugio Lagdei di Corniglio (PR). Passeggiate a cavallo e lezioni di equitazione sono a disposizione per grandi e piccoli nel maneggio del Circolo Ippico Parco dello Stirone a Salsomaggiore Terme. Per vivere entusiasmanti avventure, tappa imperdibile è il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità che tutti i venerdì sera conduce i mini-esploratori in un’indagine notturna alla luce delle torce alla scoperta di animali millenari. Il 31 luglio partiranno in un’escursione notturna alla scoperta del bosco segreto. Nella splendida Riserva Naturale dei Ghirardi, Oasi WWF, a Borgo Val di Taro (PR) tante esperienze nel cuore della natura, come il bagno di foresta del 25 agosto e l’esperienza a caccia di stelle cadenti del 13 agosto, quando grandi e piccoli sdraiati sul prato sopra il centro visite ammireranno la pioggia stellare e l’universo con il telescopio. Per gli amanti delle avventure su due ruote, La Comoda Bike 2 di Vernasca (PC) propone tour in e-bike con merenda bio tra i colli piacentini e le mura del Castello di Vigoleno, percorsi in e-mountain bike da enduro per gli appassionati di pedalate selvagge, e family e-bike tour tra castelli e parchi naturali. Fantastici itinerari anche con Rockandrivers come quello che dal punto noleggio di Travo (PC) lascia scoprire in e-bike le pietre di Parcellara e Perduca, o il kayak in Val Trebbia con imbarcazioni monoposto o di gruppo. Da Carpineti (RE) i paesaggi dell’Appennino Tosco-Emiliano si ammirano dall’alto con Volare in Mongolfiera. Voli speciali partiranno il 24 e 25 agosto.