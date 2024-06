Notte Rosa: la Romagna diventa un’immensa pista da ballo

BELLARIA IGEA MARINA - La Notte Rosa porta eventi e musica anche a Bellaria Igea Marina: tra questi, il Carnevale in Rosa, i Dj Set con gli Space Invaders e Mattia Vocalist, i fuochi artificiali e due grandi appuntamenti con Mirko Casadei: domenica 7 luglio la spiaggia di Bellaria Igea Marina balla sulle note di “Balamondo... balla sulla sabbia con Mirko Casadei Big Band", in programma lungo i pontili della costa bellariese a partire dalle ore 11.00; in serata, invece, presso il Piazzale Capitaneria di Porto si tiene il concerto di Mirko Casadei e della sua Big Band alle ore 21.00. Da non perdere anche l'appuntamento tradizionale del sabato pomeriggio con l'aperitivo musicale itinerante a bordo della motonave Super Tayfun, l'"Energy Boat” che ricrea una discoteca in mare con musica e ballerine a bordo della motonave, che si esibiscono in una serie di tappe presso i pontili della spiaggia, mentre i presenti ballano in acqua.



RICCIONE - A Riccione prosegue fino a venerdì 5 luglio il Festival del Sole, giunto alla diciassettesima edizione, l’evento di “ginnastica per tutti” più grande di tutta l’Europa meridionale e che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 2.500 atleti provenienti da 16 nazioni, tra cui Danimarca, Belgio, Portogallo, Finlandia, Brasile, Giappone, Inghilterra, Grecia e Svizzera. Star della Notte Rosa riccionese sarà Dargen D'Amico. Il popolare cantautore lombardo sarà, infatti, il protagonista assoluto del Capodanno dell’estate "Sotto il sole di Riccione" con un concerto in piazzale Roma la sera di sabato 6 luglio. Dalle 11.00 alle 13.00 di sabato 6 luglio i più importanti locali sulla spiaggia di Riccione si uniranno per offrire una esperienza unica: l’AperiDance in compagnia dei dj Djs del Takes Over.



CATTOLICA - A Cattolica il ritmo travolgente di Annalisa e di Sinceramente è pronto a stravolgere l’Arena della Regina. Annalisa sceglie Cattolica e lo fa nel pieno del Weekend Dance della Notte Rosa, con un grande concerto in programma sabato 6 luglio (evento a pagamento). Nella stessa serata, il week end cattolichino entrerà nel vivo con un super evento gratuito in piazza Primo Maggio. Ad animare la serata arriverà infatti l'iconica conduttrice e cantautrice Jo Squillo per una festa all'insegna della musica Dance anni '90. Domenica 7 luglio a calcare il palco di piazza Primo Maggio sarà un personaggio attesissimo, uno degli artisti più iconici e amati del panorama musicale italiano: Cristiano Malgioglio.



CESENATICO E FORLÌ - Saranno i grandi nomi della musica anni ’90 ad animare la serata di venerdì 5 luglio in piazza Costa a Cesenatico, un party con i protagonisti della dance di quella decade a partire da Molella, storico dj ed oggi produttore musicale che ha contribuito a rendere famoso il Deejay Time. Ci saranno altri big della dance, tra cui i Datura, Double You, Nathalie Aarts from The Soundlovers. Il grattacielo sarà come sempre illuminato di rosa per tutto il weekend. Anche Forlì si tinge di rosa, venerdì 5 luglio, con il "Balamondo... Dance Floor Party”. In Piazza Saffi per una serata all'insegna del ballo con Boomdabash e Mirko Casadei Big Band. La musica romagnola incontrerà il sound di una delle band più acclamate del momento, per un mix inconfondibile e originale che renderà questa notte indimenticabile.