Da Forte dei Marmi a Viareggio, il fascino intatto della Versilia

Se Forte dei Marmi è la località più esclusiva e modaiola, Viareggio - con le sue spiagge ben attrezzate ed il fascino degli edifici d’epoca - è la località più conosciuta a livello internazionale. Fra le due, Marina di Pietrasanta e il Lido di Camaiore.

Forte dei Marmi

E’ da sempre simbolo della raffinatezza e della mondanità, con le sue lussuose ville immerse nel verde, il grazioso centro, i famosi locali che hanno segnato la storia del costume italiano. Scoperta ed amata fin dall’Ottocento da artisti e intellettuali europei, ha una vita culturale piuttosto vivace, testimoniata da incontri letterari e l’ormai famoso Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, a cui è anche dedicato un Museo.





Marina di Pietrasanta

Seguendo la costa verso sud, ecco Marina di Pietrasanta, tranquilla ed elegante località di mare, ideale per le famiglie. La pineta più famosa è il parco della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, con fitti ed antichi alberi ed una superficie di 80 ettari. Al suo interno, si trova l’ottocentesca villa dei marchesi Ginori Lisci, oggi di proprietà pubblica, che ospita mostre e incontri culturali. Da Torre del Lago, vale la pena di addentrarsi fino al lago di Massaciuccoli: ideale per il birdwatching, è inserito in un ampio Parco naturale che abbraccia anche la macchia di Migliarino e la tenuta di San Rossore.





Valdicastello

Nell’entroterra di Marina di Pietrasanta, a Valdicastello, si visita la casa natale di Giosuè Carducci, mentre a soli 6 km da Viareggio si trova Torre del Lago, dove il compositore Giacomo Puccini visse dal 1891 alla morte, trovandovi ispirazione per comporre le sue opere liriche. Oggi si visitano la sua tomba e la villa, trasformata in museo. Qui, d’estate si svolge il Festival Pucciniano, ospitato nel teatro in riva al lago, proprio dinanzi alla casa del grande compositore. A Marina di Pietrasanta, inoltre, Gabriele d’Annunzio aveva una villa dove scrisse una delle sue più famose liriche, La pioggia nel pineto.