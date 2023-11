Roma: gatti protagonisti a Supercat Show

“Perché io so’ io e voi non siete… un gatto!” è lo slogan di SuperCat Show 2023, la mostra felina internazionale in programma sabato 11 e domenica 12 novembre presso la Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 1), giunta alla 25° edizione.

Tra gli eventi in programma nel corso della manifestazione ci sono il Mago Lupis, già concorrente di Italia’s Got Talent 2022, e la sua compagna vestita da Cat Woman, protagonisti dello spettacolo “Magia, illusione e divertimento felino”, con tanti trucchi gattofili che coinvolgono anche gli spettatori, portandoli sul palco. Gli amanti dei social possono scattarsi selfie originali davanti allo Specchio Felin-Magico che trasforma le persone in gatti con tanto di orecchie, coda e altri dettagli “gatteschi”, senza dimenticare la cornice virtuale di SuperCat Show 2023. E l’influencer Andrea Mancino (instagram: andrea_mancino_1), ingegnere biomedico, è pronto a dispensare pillole di saggezza felina in occasione della presentazione del suo libro “Come farsi addomesticare dal proprio gatto” (De Agostini).

Leggi Anche Sagre: gli appuntamenti golosi del fine settimana

TANTE NOVITÀ E SHOPPING – Gli stand propongono tante novità e oggetti utili ai felini e ai loro umani: dagli originali mobili-cuccia come l’albero-tiragraffi di Pepet, alle super-offerte di Majestic Pet’s in esclusiva per i visitatori della mostra, dagli stand di Schesir e Purina al palco della Natural Trainer dove a rotazione gli esperti spiegheranno al pubblico le caratteristiche delle razze presenti. Non mancheranno tante altre offerte speciali agli stand di Monge, Farmina, Prolife o Oasy. Infine, a disposizione del pubblico di SuperCat Show consulenze mediche gratuite dalla clinica Reprovet di Roma.



PER I BAMBINI – Per i piccoli c’è una vera e propria festa “coi baffi” con tanti giochi e spettacoli. Ci sono ad esempio gli artisti di “Atelier Fantastico”, pronti a truccare da SuperCat i piccoli che si presenteranno nel loro stand, dove li attendono con la tavolozza alla mano, mentre i Big Ballon si sbizzarriranno con i loro palloncini.

Leggi Anche Torino accende le Luci d’Artista

SFILATE DI VANITÀ: DAI RARI SELKIRK REX AGLI ABISSINI - Tra le razze più ricercate si potranno ammirare i Bengal, “piccoli leopardi domestici”, i British Longhair e Shorthair, ma anche Abissini, Selkirk Rex, Burmesi, Certosini, Maine Coon, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Sacri di Birmania, Siamesi e tanti altri.

OLTRE 600 FELINI COL PEDIGREE E GATTI DI “RAZZA STRADALE” - Più di 600 magnifici felini con pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri e faranno anche da richiamo per i loro compagni meno fortunati, di “razza stradale”, in cerca di adozione al “corner adozioni”, curato dall’associazione di volontariato Arca – Gatti della Piramide (www.igattidellapiramide.it), impegnata nel trovare casa a tanti micetti romani sfortunati.

SABATO ORE 15: PIU' DI 50 BENGAL IN PASSERELLA – Appuntamento con il “Best in Show”, seguito dal “Best di Razza”, con almeno 50 magnifici esemplari di Bengal, uno degli eventi felini più importante d’Italia per bellezza ed eleganza degli esemplari, per la prima volta al SuperCat Show.

DOMENICA ORE 15: OLTRE 50 BRITISH SHORTHAIR E LONGHAIR – Altro evento imperdibile è il secondo “Best in Show“, seguito dal “Best di Razza” dedicato ai British Shorthair (almeno 50 esemplari presenti) tra i quali saranno premiati ben sei vincitori nelle varie categorie (maschio adulto, femmina adulta, maschio sterilizzato, femmina sterilizzata, cucciolo e giovane) secondo le decisioni di otto importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).

PREMI “SUPERCAT DELL’ANNO”, “GATTO NERO” E “GATTO DI STRADA” - Eleganza e bellezza impegneranno i giudici internazionali dell’ANFI nell’assegnazione di vari riconoscimenti e premi, dedicati a diverse categorie feline: Gatto nero più giovane, Gatto più giovane escluso il nero, Gatto rosso più votato, Allevatore con più gatti iscritti, Espositore proveniente da più lontano, Gatto trovatello con la storia più bella e Trofeo SuperCat Show dell’anno, assegnato al gatto più votato nei due giorni espositivi.

SuperCat è un maxi-evento sponsorizzato dal main sponsor Monge e dai top sponsor Schesir, Natural Trainer, Royal Canin, Oasy, Farmina, Prolife e Purina.

SuperCat è aperto sabato 11 dalle ore 10.30 alle 19.00): domenica 12 dalle ore 10.00 alle 19.00.

Biglietti anche in prevendita online alla sezione “BIGLIETTI” sul sito, così si evita la fila!

INFO: www.supercatshow.com.