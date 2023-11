Sagre: gli appuntamenti golosi del fine settimana

Le sagre di questo fine settimana, complici le temperature più basse dell’ autunno, invogliano alla scoperta di prodotti per una tavola ricca e saporita: ecco allora gli appuntamenti dedicati alle buone forchette e alla scoperta delle eccellenze regionali del nostro Paese, in una selezione di eventi di gran gusto, in programma nel weekend 10-12 novembre.

FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARÀ, Isola della Scala (Verona) – Si comincia giovedì 9 novembre e si prosegue fino a domenica 26, per quindici giorni dedicati ai piatti della tradizione veneta, a cui si accompagnano spettacoli per tutta la famiglia e stand di artigianato. L’appuntamento è nel Veronese, a Isola della Scala con una sagra che ci porta alla scoperta della cultura gastronomica povera di questa zona: il piatto a cui è dedicata la festa nasce per sfruttare tutte le parti degli alimenti di cui un tempo si disponeva. La pearà, che accompagna il bollito, è una salsa cremosa e dal gusto intenso a base di pan grattato, brodo, midollo di bue, olio e pepe nero. Gli oltre quindici giorni della sagra sono l’occasione per assaggiare anche altri piatti tipici: tagliatelle in brodo con i fegatini, tortelli di zucca, trippe, polenta e baccalà e, ovviamente, risotto all’isolanaTutti i prodotti serviti sono a base di eccellenze del territorio per mantenere la logica della filiera corta, a garanzia della bontà dei piatti serviti. Orari: da lunedì a venerdì: dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 23.00; sabato: dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 23.00; domenica: dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22.00. Informazioni: www.fieradelbollito.it.https://www.fieradelbollito.it/

LA FIERA DE L’OCA E ZOGO DE L’OCA, Mirano (Venezia) – Sabato 11 e domenica 12 novembre l’oca è grande protagonista a Mirano, a pochi chilometri da Venezia: ci sono il gioco tradizionale, la sfilata storica, la fiera e gli artisti di strada, per rinnovare le tradizioni del giorno di San Martino. Secondo la tradizione, il giorno della festa di San Martino si mangiano oca e castagne e si beve il vino novello: tutto questo in una giornata di festa che coinvolge tutto il paese. La Compagnia dell’Oca organizza mercatini, giochi, una sfilata storica ambientata nei primi del Novecento, l’esposizione dei prodotti enogastronomici e tanti momenti di spettacolo. Domenica a pranzo si gustano risotto e ravioli d’oca, ma il momento più festoso resta sicuramente il grande “Zogo de l’Oca” in piazza, con il suo percorso di 63 caselle su grandi tavole da 4 mq e alte 80 cm, disposte attorno all’ovale della piazza. Si gioca domenica pomeriggio dalle ore 15.00, con sei squadre in rappresentanza del capoluogo e delle sue cnque frazioni. I posti in piedi sono a ingresso libero, mentre è a pagamento l’accesso alla tribuna numerata. Informazioni: www.giocodelloca.it.

ART & CIOCC, Aosta – Un lungo weekend al sapore di cioccolato tra le montagne valdostane: da venerdì 10 a domenica 12 novembre il tour dei cioccolatieri italiani fa tappa ad Aosta, con i meravigliosi sapori di

cioccolatini, praline, cremini, torte e tartufi a disposizione di tutti i golosi. La manifestazione anima la centralissima Piazza Chanoux, luogo in cui gustare tutte le possibili declinazioni del cioccolato: ci sono stand gastronomici, con mille specialità tra cui dragée, cremini, torte e tartufi, liquore al cioccolato servito in cialde croccanti, cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, maxi-cremino alla nocciola e gianduia, torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molto altro. Informazioni: www.iltourdeicioccolatieri.com.

TUTTOMELE, Cavour (Torino) – Secondo fine settimana, fino a domenica 12 novembre, per la rassegna “Tuttomele”, con enogastronomia, artigianato, commercio e spettacoli. La manifestazione, legata alla promozione delle mele e della frutticoltura piemontese, propone intere giornate di pratica sul campo, esposizioni delle migliori varietà di mele, una mostra fotografica sulla campagna e i suoi frutti, laboratori del gusto e cooking-show di piatti a base di mele, incontri tematici, spettacoli e la “Apple Run” la corsa su strada riservata ai podisti. Nei ristoranti locali, in occasione della “Settimana Gastronomica della Mela”, vengono proposti menu a tema dato che, come dice il proverbio, una al giorno, leva il medico di torno. Informazioni: tuttomele.info.

NOVEMBER PORC, Provincia di Parma - Quattro città in provincia di Parma, per altrettanti weekend con una delle sagre più famose e più apprezzate d’Italia: dal 3 al 26 novembre va in scena November Pork, quattro fine settimana per esaltare e degustare tante squisite preparazioni a base di carne suina, nella staffetta più golosa d’Italia. Dopo la prima tappa dell’evento, svoltosi a Sissa Trecasali, si prosegue nel fine settimana 10-12 novembre a Polesine Parmense, “Ti cuociamo preti e vescovi”; nel fine settimana 17-19 novembre ci si sposta a Zibello, per “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“, mentre l’ultima tappa di questa golosa manifestazione è a Roccabianca, nel weekend del 24-26 novembre per “Armonie di Spezie e Infusi”. In ogni tappa ci sono stand enogastronomici, bancarelle, degustazioni di gusto e, insieme, spettacoli musicali ed esibizioni dal vivo con gli artisti di strada della terza edizione di “November Circus”. Nelle tappe di Polesine e Zibello, inoltre, sono a disposizione dei visitatori 14 biciclette della “Strada del Culatello” per l’esplorazione ecosostenibile delle tipicità gastronomiche e naturalistiche locali e delle aziende associate. Durante tutto il periodo della manifestazione si possono visitare i principali luoghi di interesse storico e architettonico presenti sulla Strada del Culatello; inoltre, per tutto il mese di novembre si può approfittare delle offerte dei ristoranti aderenti all’iniziativa “A tavola con November Porc”. Informazioni: www.novemberporc.com.

FIERA DI SAN MARTINO, Santarcangelo di Romagna, Rimini – Gran festa con tartufi, miele, olio e formaggio, conserve e vino novello per la Fiera di San Martino, in programma da venerdì 10 a domenica 12 novembre, occasione perfetta per rifornirsi di prodotti genuini e partecipare a una festa dal sapore autenticamente popolare. Santarcangelo di Romagna è celebre per i cantastorie e la festa è l’occasione per vederli in azione, ascoltando poesie versi e stornelli, anche piuttosto salaci. Attenzione poi al rito goliardico delle “corna”, appese sotto l’arco di piazza Ganganelli: la leggenda vuole che siano in grado di segnalare il tradimento dell’amato alle inconsapevoli vittime. La Fiera è soprattutto l’occasione per passeggiare nella grande fiera mercato e acquistare tartufi, olio, miele e formaggio, conserve e vino, oppure per curiosare nelle esposizioni di cose vecchie, artigianato artistico, auto e macchine agricole. I punti di ristoro sono allestiti in piazza Marini e in piazza Ganganelli, dove assaggiare la tipica piadina con salsiccia e cipolla, meglio se con la “cipolla dell’acqua”, tipica di Sant’Arcangelo, insieme ai tanti prodotti tipici dell’enogastronomia italiana. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DELL’OLIO E DEL VINO NOVELLO, Vignanello (Viterbo) – Due fine settimana, il 10-12 e poi ancora il 17-19 novembre per festeggiare le nuove produzioni di olio e vino, tra degustazioni, antichi mestieri e visite guidate. L’appuntamento è sulle colline del Viterbese, a Vignanello: la festa, all’insegna dei sapori e delle tradizioni per assaggiare olio e vino novello insieme a caldarroste o a piatti tipici di stagione. Ci sono anche i percorsi dedicati agli antichi mestieri, rievocazioni storiche, gara di musici e visite guidate al Castello Ruspoli, ai ‘”Connutti” della Vignanello sotterranea, senza dimenticare la Chiesa Collegiata, in stile barocco, e altri significativi luoghi del paese. Sono in programma anche speciali tour del gusto, per conoscere e apprezzare la produzione e trasformazione dell’olio e i segreti del vino novello, facendo tappa al Giardino del Castello Ruspoli e agli uliveti e al Frantoio Cioccolini. Informazioni: www.prolocovignanello.org.

FESTA DELL’OLIO NUOVO, Frisa (Chieti) – Nel centro storico di Frisa, in provincia di Chieti, si festeggia l’olio nuovo con un ricco programma di eventi di gusto e momenti di intrattenimento. L’appuntamento è nel weekend 10 – 12 novembre per una tradizione che si rinnova puntuale da oltre un decennio. Protagonisti della festa sono i prodotti tipici della Val di Sangro a fare da corona alla genuinità della nuova produzione olearia: si possono scoprire negli stand gastronomici allestiti tra le vie e le piazze del paese, dove si può partecipare a degustazioni guidate, ascoltare musica e aderire alla possibilità di effettuare tour nei frantoi locali, per conoscere tutti i segreti della lavorazione e della produzione dell’olio. Informazioni: www.facebook.com https://www.facebook.com/frisaproloco/

FESTA DELLA MELA ANNURCA DI VALLE DI MADDALONI, Maddaloni (Caserta) - Appuntamento da venerdì 10 a domenica 12 novembre a Maddaloni con il buon sapore della mela annurca e con tutti i segreti per cucinarla e godersela al meglio. Nei tre giorni della sagra, gli stand gastronomici propongono il frutto in molte declinazioni, tra cui la classica torta di mele della nonna oppure nelle deliziose frittelle o anche in specialità salate, liquori e confetture. Le mele sono anche protagoniste di una competizione ai fornelli, a caccia della preparazione più buona. Oltre agli eventi gastronomici, sono in programma anche momenti musicali e performance serali Informazioni: www.facebook.com/prolocovalledimaddaloni

SAGRA DEL SUINO NERO E DEL FUNGO PORCINO DEI NEBRODI, Cesarò (Messina) – Secondo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 novembre, con la 22esima edizione di questa bella sagra. Il suino nero dei Nebrodi vive principalmente allo stato brado e questa peculiarità si manifesta nell'eccellente color rosso rubino delle sue carni e nell'intenso sapore aromatico della sua carne, tutta da gustare nei due weekend della manifestazione. Alla sagra di Cesarò si trovano aree dedicate ai produttori Slow Food dei Nebrodi e di tutto il territorio siciliano, alla Via del Gusto con i sapori e profumi dell'enogastronomia, agli Show Cooking, in collaborazione con i migliori Chef, scuole Alberghiere e Produttori. Ci sono poi gli spazi per la ristorazione, aree di gioco per bambini e adulti e spazi per gli intrattenimenti, l’animazione e lo spettacolo. Info: www.facebook.com/comunedi.cesaro.