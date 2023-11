Saboris Antigus, viaggio tra autentici sapori sardi

Giunta alla sua decima edizione, in Sardegna Saboris Antigus è un inno alle eccellenze locali, sia immateriali che materiali, e celebra tradizioni e antichi sapori in nove coinvolgenti eventi.

Un traguardo che sottolinea la profonda connessione tra le tradizioni secolari e le delizie culinarie di Trexenta e Sarcidano, due sub-regioni storiche della Sardegna centro-meridionale.



Esperienze, mostre, laboratori - In programma una vasta gamma di esperienze, dalle mostre e i percorsi museali agli intrattenimenti musicali e tradizionali, dalle attività all'aria aperta per esplorare le bellezze naturali ai tour storici guidati, dai laboratori di cucina o di arti tipiche alle gustose degustazioni e molto altro ancora. Scopo dell’iniziativa valorizzare l'intera area geografica e le sue ricchezze, tangibili e intangibili. Per l’occasione dimore storiche e siti archeologici apriranno le loro porte al pubblico, animando i centri storici con degustazioni dei prodotti tipici locali, dimostrazioni e vendita di creazioni, mettendo in risalto la bellezza e l'unicità del territorio. Trexenta e Sarcidano, infatti, racchiudono paesaggi mozzafiato e una ricca varietà di prelibatezze enogastronomiche. La Trexenta, con le sue colline fertili e il suo storico ruolo come "granaio" di Roma, offre un'esperienza culinaria unica, arricchita dai profumi del pane appena sfornato e il gusto autentico del vino novello. Nel Sarcidano, tradizione e bellezza si mescolano in una Sardegna inedita, dove antiche tecniche agricole danno vita a prodotti di alta qualità e piatti tipici che narrano storie millenarie.



Un calendario in 9 tappe - Il ricco calendario di eventi, articolato tra i nove borghi partecipanti (di cui si possono conoscere i dettagli su profilo Facebook della rassegna, offre un'opportunità unica per immergersi nell’atmosfera coinvolgente di Saboris Antigus. Il via è stato a Gergei il 29 ottobre. I prossimi appuntamenti sono il 5 novembre a Selegas, il 12 a Serri, il 19 a Siurgus Donigala e il 26 a Gesico, il 3 dicembre a Suelli, l'8 a Guasila, il 17 a Mandas e il 23 dicembre a Nurri. Saboris Antigus è molto più di un evento gastronomico: è un'occasione per scoprire le radici storiche dei piatti più caratteristici del territorio, per vivere la vera cultura e la genuina ospitalità della Sardegna, e per celebrare le tradizioni che rendono questa terra così unica e speciale.



Home restaurant e altre novità - Tra le novità dell'edizione 2023, spicca la possibilità di prenotare gli Home Restaurant presso alcuni dei comuni aderenti, in modo che i visitatori possano avere l’opportunità unica di assaporare la più autentica ospitalità dei borghi. In diversi paesi coinvolti, inoltre, saranno allestite le accoglienti "Oasi Nonni e Famiglie". Per gli anziani, questi spazi rappresentano un'opportunità per vivere momenti di puro relax, seduti comodamente e immersi in un'atmosfera accogliente. Parallelamente, l'Oasi Famiglie di Saboris Antigus 2023 sarà un angolo speciale dedicato ai genitori con neonati e bambini piccoli. Un ambiente pensato per garantire il massimo comfort ai più piccini durante l'evento, offrendo ai genitori un luogo sicuro e accogliente.



