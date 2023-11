Bed and Breakfast: torna la Settimana del Baratto

Torna la Settimana del Baratto : l’occasione per gli amanti dei viaggi di esplorare gli affascinanti angoli del nostro paese, soggiornando in uno o più bed and breakfast partecipanti, senza spendere denaro.

Gli ospiti dei B&B affiliati al portale indicato sotto questo articolo e i partecipanti all’iniziativa saranno ospitati gratuitamente in cambio di servizi o di beni propri, perpetuando una tradizione che si ripete da 15 anni ogni terza settimana di novembre.



Scambi originali - “Scambio un soggiorno nelle Langhe con una pecorella nana da compagnia per il nostro maialino”, “Offro pernottamento in Sardegna in cambio di supporto nella creazione di un piccolo sito web”, “Alloggio con prima colazione a Bassano del Grappa in cambio di lezioni di cucina vegana”: queste sono solo alcune delle centinaia di proposte di baratto avanzate dai gestori dei B&B italiani, pubblicate sul sito sottoindicato. Ecco come funziona: il sito www.settimanadelbaratto.it, dedicato all'evento, funziona come un comune motore di ricerca per alloggi, ma invece di visualizzare i prezzi, elenca le richieste dei B&B, suddivise per regione o tipo di servizi e prodotti desiderati. Le date di check-in e check-out devono rientrare nel periodo dal 13 al 19 novembre.



Verificare la disponibilità - Molti bed and breakfast sono aperti a scambi diversificati, mentre altri hanno desideri specifici da realizzare in cambio dell’ospitalità. Gli utenti interessati a soggiornare presso un determinato B&B possono cliccare sul pulsante "Contatta e Baratta" per proporre uno scambio e iniziare la trattativa con il gestore. Una volta raggiunto l'accordo, è ora di fare le valigie. Il successo delle edizioni precedenti ha permesso l’espansione della Settimana del Baratto oltre i confini nazionali attraverso la Barter Week, un’edizione internazionale che coinvolge bed and breakfast in ben 64 paesi nel mondo, dall’Albania all’Uganda.



Per maggiori informazioni: www.settimanadelbaratto.it - www.barterweek.com