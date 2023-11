Torrone delizioso, dolce o salato, da assaggiare a Cremona

Giunta alla 26esima edizione, la Festa del Torrone ha il merito e l’obiettivo di dare appuntamento ai migliori torroni d’Italia in una grande kermesse.



Turòon, Turàs, Tugnàs (Torrone, Torrazzo, Tognazzi) la prima delle tre T sarà quindi protagonista a Cremona in una serie di eventi e mostre che celebrano il tipico dolce di Natalein tutte le sue variazioni, dal torrone friabile a quello morbido, alle mandorle o alla nocciola ce n’è per tutti i gusti. Una kermesse che accompagnerà i visitatori in un dolce viaggio in giro per l’Italia alla scoperta di tutti i tipi di torrone.



Torroni da tutt'Italia - Sui banchi della festa troveremo il l torrone piemontese unico nel suo genere per l’utilizzo nell’impasto delle nocciole Piemonte IGP varietà tonda gentile delle Langhe; il torrone cremonese realizzato con mandorle, miele e bianco d’uovo, ma anche il torrone Campano, a Benevento dove viene realizzato principalmente con la nocciola, e man mano che si scende lungo lo stivale il torrone diventa un vero e proprio dessert da tutti i giorni, ad esempio ad Avellino si può gustare il pantorrone, fatto di torrone e pan di spagna imbevuto al liquore. Il visitatore potrà seguire il suo personalissimo viaggio nel gusto in Sicilia, regno dei torroncini fatti con pistacchi e mandorle, ma anche in Sardegna dove si può gustare un torrone arricchito dal sapore particolare del miele sardo, e una cottura a fuoco diretto con panni morbidi che al taglio fanno la “goccia”, ma saranno presenti anche specialità uniche nel loro genere come il torrone di Bagnara Calabra unico IGP facilmente riconoscibile per il suo colore ambrato, ottenuto dalla lavorazione di zucchero, mandorle tostate, miele, albume d’uovo, cacao amaro, oli essenziali e spezie in polvere.



Tutte le variazioni - Torrone morbido, torrone friabile e torroncini, un dolce ma anche un ingrediente perfetto, sarà possibile scoprire e degustare il panettone, altro grande classico delle tavole natalizie arricchito con granella di torrone un mix gustoso tutto da provare. Un dolce tanto amato non poteva non essere declinato anche in versione salata, il torrone è ormai stato sdoganato da vari chef anche come accompagnamento a risotti o meglio ancora come granella su un primo o abbinato per il ripieno di una pasta, mille modi di utilizzare il torrone in cucina, per dare spazio alla fantasia e al gusto. Appuntamento a Cremona dall’11 al 19 novembre alla Festa del Torrone dove sarà possibile assaggiare e conoscere meglio tutte le varianti di torrone che esistono in Italia, attraverso incontri, showcooking, degustazioni e tanto altro, per scoprire i tanti gusti del torrone.



Per maggiori informazioni: www.festadeltorrone.com