Madonna di Campiglio: dieci anni con Dolomite’s Fire

Madonna di Campiglio e la Val Rendena festeggiano i dieci anni della Fiaccolata delle Dolomiti , dedicata alla Fondazione Magica Cleme Onlus: venerdì 22 e sabato 23 marzo si svolge la decima edizione di Dolomite’s Fire, manifestazione benefica organizzata dal Comitato Dolomite's Fire che dal 2009 offre sostegno ai bambini e alle famiglie dell'Ospedale San Gerardo di Monza e dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, organizzando per loro attività ludico-ricreative per aiutarli ad affrontare i difficili momenti della malattia e della cura.

L’intento di Dolomite’s Fire sta proprio nella volontà di regalare giornate da sogno ai piccoli eroi della vita. L’edizione 2019 festeggia il decimo compleanno di un evento magico per il quale l’intera Val Rendena si unisce e coopera all’insegna della solidarietà che caratterizza la gente che ama e vive la montagna.



Nei due giorni della manifestazione sono in programma giochi e intrattenimenti che animano Madonna di Campiglio e coinvolgono il pubblico, invitandolo a partecipare alla tradizionale Fiaccolata delle Dolomiti. Quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione gli Amici del Paolin di Tre Ville e del comune di Tione di Trento, la cerimonia di apertura si svolge venerdì 22 marzo in contemporanea a Madonna di Campiglio e a Tione di Trento, dove in compagnia di Cristina Parodi, madrina della manifestazione, e Juliana Moreira, madrina di Magica Cleme, viene accesa la Fiaccola delle Dolomiti. Nel tardo pomeriggio di sabato 23 marzo le luci della solidarietà si snodano in contemporanea lungo le piste e per le vie della località, formando cuori di luci e illuminando le Dolomiti di Brenta. Queste magiche luci solidali sonno accompagnate dalla musica dei corpi bandistici di Caderzone Terme, Pinzolo, Vigo Darè, mentre in cielo volteggiano i parapendio dei “Volatili” di Madonna di Campiglio.



Lo spettacolo, coinvolgente ed emozionante, è dedicato a grandi e piccoli. Hanno aderito anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, che partecipano ogni anno con entusiasmo. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche i tanti amici di Mediaset, che fin dalla sua prima edizione sostengono Dolomite’s Fire e Magica Cleme.



Tutte le informazioni su www.dolomitesfire.com o sulla pagina Facebook @dolomitesfire