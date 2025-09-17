Marche: a Gradara il gioco incontra la storia

GIOCARE CON LA TERRA - Dopo aver esplorato la leggerezza e i giochi d’aria lo scorso anno (d’altra parte Gradara viene da “grata aura”, aria bella), il festival 2025 per contrasto sarà dedicato ai giochi di terra e alla pesantezza, all’equilibrio, allo scavo e alla costruzione con la terra, come emerge dalla bellissima illustrazione di Ignazio Fulghesu, che firma anche quest’anno l’immagine ufficiale della manifestazione. Un ingegnoso e fantasioso ingranaggio visivo in cui storia, gioco e immaginazione si intrecciano, un invito a riscoprire il piacere di creare e giocare con ciò che è concreto e tangibile.



IL BORGO PROTAGONISTA - Ogni angolo di Gradara ospiterà occasioni di divertimento e riflessione: dai giochi cooperativi e di strada del Ludocamper di ZioLudovico, agli spettacolari giochi in legno e lo scivolo della rocca con Scombussolo, fino ai laboratori curati da librerie ed editori come Libro Tira Libro, Sabir, Artebambini e Fantomars. Non mancheranno il GiocoCirco di Pavia, le installazioni di ReMida Bologna Terre d’Acqua, le invenzioni di Ingegneria del Buon Sollazzo e gli spazi di Play on Tour con dimostrazioni e tornei.

