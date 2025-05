Genova: appuntamento con la Festa dello Sport

SABATO 24 E DOMENICA 25 MAGGIO - Dalle 10 alle 19, migliaia di sportivi di tutte le età possono mettersi alla prova nelle discipline più tradizionali e moltissime tra le più originali e innovative. Per i bambini c’è la distribuzione del tradizionale Passaporto Dello Sport, il “documento” che, oltre all’attestato di partecipazione, consente di conquistare gadget, premi, buoni per le attrazioni del Porto Antico. Tra le novità spicca l’area eSport, realizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel modulo 8 dei Magazzini del Cotone, con il calcio in tutti i suoi formati, dal calcio balilla e subbuteo all’innovazione dei vari e-games. Prima assoluta anche per GymGamEnt, una nuova forma di intrattenimento che unisce il gioco all’attività fisica in modo divertente. il progetto creato dal ligure Riccardo Cangini può contare su un testimonial d’eccezione come il grande campione del volley azzurro Andrea Lucchetta. C’è anche l’area multisportiva predisposta da Cus Genova con il sostegno di Unige nella quale si trovano l’apnea, un nuovo simulatore di pesca, il pattinaggio in versione acrobatica e un nuovo percorso per i piccoli proposto dal Porto dei Piccoli. Confermate le aree pallacanestro e calcio con due campi a Calata Gadda, Non mancano il baseball, sempre molto apprezzato dai ragazzi, il tennis, la novità pickleball, e poi atletica, ciclismo, mountain bike, pallavolo, tiro a segno, vela, piscina in piena attività, monoruota, pugilato, karate, kung fu, rugby, bocce, giochi della mente (dama e scacchi) e badminton.