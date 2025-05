Bellaria Igea Marina: nel weekend una “Borgata che danza”

La “Borgata che danza” è un momento di incontro tra le diverse generazioni, in cui adulti, giovani, bambini e nonni si trovano insieme per condividere momenti di convivialità, tra buon cibo, spettacoli di musica e balli etnici, laboratori e workshop, alla scoperta delle radici popolari emiliano romagnolo, per ballare insieme i balli della tradizione o per impararli e divertirsi insieme, tenendo vive nello stesso tempo tradizioni antiche che altrimenti andrebbero perdute. Lo storico borgo bellariese si trasforma per tre giorni nello scenario di un ricco programma di eventi, con tanti gruppi di musicisti e cantori che si esibiscono nei “Concerti danzanti” e musiche itineranti. Sono presenti con i loro diversificati repertori musicali: L’Uva Grisa; Voci di Marca, la Compagnia di Viva e Ball!; I Maggiaioli dell’alta valle del Senio; I Suonatori della Valle del Savena; I Musicanti d’la Basa; Le Cantrici; Doctor Folk; il Corpo bandistico G. Venturi di Casola Valsenio e La Storia di Romagna.