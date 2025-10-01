Logo Tgcom24
In arrivo a Cremona la Festa del salame

Dal 3 al 5 ottobre la tre giorni dedicata all’insaccato amato da tutti, tra degustazioni e show-cooking

01 Ott 2025 - 06:00
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Cremona torna ad essere la capitale del gusto dal 3 al 5 ottobre con la settima edizione della Festa del Salame, l’evento che celebra uno dei salumi più amati e riconosciuti in tutto il mondo. L’appuntamento sarà ancora una volta un’occasione unica per immergersi nel mondo del salame, con un programma ricco di degustazioni, show-cooking e una serie di attività culturali e di intrattenimento per ogni fascia di pubblico.

OSPITI ILLUSTRI - Durante la tre giorni, non mancheranno incontri con esperti del settore, ospiti illustri, interviste e premiazioni, per valorizzare la cultura gastronomica che ruota attorno a uno dei prodotti simbolo della nostra tavola. A completare l’esperienza, saranno presenti le iconiche maxi-installazioni: composizioni di grandi dimensioni che celebrano elementi tipici della cultura cremonese, reinterpretati in chiave gastronomica. Non è solo una questione di sapori: i visitatori potranno scoprire i segreti della preparazione del salame attraverso esperienze interattive, immergendosi nei sapori della cucina italiana. Una manifestazione che promette di regalare anche alle famiglie un’opportunità di svago e divertimento, con eventi pensati per tutti.

SHOPPING ED EVENTI - La Festa del Salame si trasformerà in un’opportunità per scoprire le tradizioni locali e le storie delle aziende produttrici, che contribuiscono ogni giorno a rendere questo prodotto tra i più apprezzati nel mondo. Il centro storico di Cremona e le sue principali vie – dai Giardini di Piazza Roma a Corso Garibaldi, passando per Corso Campi e Corso Cavour -, faranno da cornice al festival, arricchendosi di eventi speciali, dove gli amanti del buon cibo potranno scoprire produzioni artigianali provenienti da tutte le regioni italiane e da oltre confine.

Per maggiori informazioni: www.festadelsalamecremona.it

