In arrivo a Cremona la Festa del salame

SHOPPING ED EVENTI - La Festa del Salame si trasformerà in un’opportunità per scoprire le tradizioni locali e le storie delle aziende produttrici, che contribuiscono ogni giorno a rendere questo prodotto tra i più apprezzati nel mondo. Il centro storico di Cremona e le sue principali vie – dai Giardini di Piazza Roma a Corso Garibaldi, passando per Corso Campi e Corso Cavour -, faranno da cornice al festival, arricchendosi di eventi speciali, dove gli amanti del buon cibo potranno scoprire produzioni artigianali provenienti da tutte le regioni italiane e da oltre confine.



Per maggiori informazioni: www.festadelsalamecremona.it