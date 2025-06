Comacchio: il Carnevale del Rinascimento naviga sui canali

FESTINA LENTE - I figuranti sfileranno su barche spinte a paradello, quella tecnica antica quanto affascinante che fa scivolare l'imbarcazione con la grazia di un cigno e la forza di braccia esperte. È il Rinascimento che incontra la tradizione locale, in un abbraccio che ha il sapore dell'autenticità. Queste due barche fanno parte di "Festina Lente", la rassegna che intreccia natura, arte e alta cucina in un racconto lungo trent'anni. "Festina Lente" è un progetto volto alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori siano ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e dei comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO. Per il territorio ferrarese il finanziamento è stato concesso al sito UNESCO "Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po", nello specifico ai Comuni di Ferrara, Comacchio e Ostellato. Il gran finale è affidato alla mezzanotte e a uno spettacolo piromusicale che avrà ancora una volta i Trepponti come scenario.



Per maggiori informazioni: www.turismocomacchio.it