Valle di Soffumbergo: tre weekend con le castagne

In programma eventi che sono ormai una consuetudine apprezzata come la raccolta delle castagne nel bosco e le camminate nella natura, oltre a una ricca proposta gastronomica a base di piatti tipici friulano come il frico e naturalmente di castagne, caldarroste, oppure bagnate dal vino più famoso di queste colline, la Ribolla gialla.



Escursioni e camminate - Il caratteristico borgo di Valle di Soffumbergo (che in queste zone dove si parla anche lo sloveno porta pure il nome di Podcirku) si appresta così a celebrare il frutto “povero” dei suoi boschi con una kermesse che permetterà di scoprire l'incantevole panorama che da qui si gode (da cui il soprannome di Balcone sul Friuli) per i tanti visitatori che di anno in anno vi si danno appuntamento. I festeggiamenti sono organizzati dalla Pro Loco di Valle di Soffumbergo ed è stata insignita del marchio Sagra di qualità dell’Unpli nazionale e di Ecofesta. Giornate immersi nella natura, gustando ottimo cibo e vino con vari intrattenimenti pensati per tutte le età, in particolare sono tante le attività pensate per i bambini: raccolta delle castagne, zip-line, i pony. Da non perdere le escursioni e camminate, in particolare quest'anno abbiamo voluto proporre l'immersione in foresta per chi desidera rimettersi in contatto con la natura attraverso i rumori e profumi del bosco: una sorta di forest bathing per concedersi due ore lontani da stress e tecnologia. Ricco il programma di festeggiamenti di questa 42esima edizione con in programma ben 6 escursioni e camminate ogni domenica con due proposte diverse (al mattino e al pomeriggio) mentre ogni sabato la passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. Tutte le domeniche è istituito il senso unico di marcia dalle ore 8 alle 20 nel tratto di strada comunale Colloredo di Soffumbergo, Valle di Soffumbergo, Canal di Grivò.



Primo weekend - Si parte sabato 7 ottobre alle ore 12 con l’apertura dei chioschi enogastronomici. Poi alle 14.30 la tradizionale passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. Come di consueto, il ritrovo è in piazza Clemencig a Valle (fronte Chiesa) con partenza in auto (4km) verso i boschi della Julia Marmi, dove ci sarà disponibilità di ampi parcheggi nel bosco. Sabato 7 ottobre alle 12 fino a sera Musica e allegria con il Trio Matajur e alle 18 la lettura scenica teatralizzata del racconto “Il mulino elettrico” di Giorgio Dri dalla fiaba “Sotto la chiesa: Podcirku”. Si prosegue poi domenica 8 ottobr: alle 9 l’escursione guidata dal Monte San Lorenzo allo Joanaz” nell'ambito del progetto “I Sentieri delle Pro Loco” del Consorzio Pro Loco Torre Natisone, escursione sui sentieri curati e mantenuti dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo per scoprire tradizioni e angoli nascosti del territorio. Partendo dal borgo di Valle si salirà verso il monte San Lorenzo per raggiungere la dorsale del Monte Joanaz e ammirare il panorama su tutta la pianura friulana. Alle 15 parte poi la camminata guidata Monti e borghi del Soffumbergo, con la guida di Rita Zamarian, scrittrice e naturalista che ci porterà alla scoperta del misterioso mondo delle piante del Soffumbergo. Alle ore 16.30 il laboratorio di pasticceria per bambini con “Mamma Laura” (partecipazione gratuita).



Secondo weekend - Il programma per sabato 15 ottobre prevede alle ore 12 inizio dei festeggiamenti con apertura chioschi enogastronomici. Poi alle 14.30 la passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. Poi musica fino a sera con il Trio Matajur. Domenica 16 ottobre alle ore 8.30 apertura chioschi e ritrovo in piazza per gli accrediti di Immersione in foresta. Dalle ore 12 musica itinerante per il borgo con gli amici dei Furlans a Manete e dalle 13 pomeriggio di divertimento per bambini con i fantastici pony del Fabietto Fans Club. Dalle 14 musical Revival anni ’70, ’80 e ’90 e allegria con la band Bacco per Bacco fino a sera. Nel pomeriggio con partenza alle 15 l’escursione guidata Il Foran di Landri, escursione sui sentieri curati e mantenuti dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo. Una magica avventura alla scoperta delle grotte della val Chiaro con visita de “il Foran di Landri” sede di un importante sito archeologico.



Terzo weekend - Sabato 22 ottobre i festeggiamenti partiranno alle ore 12 con l’apertura dei chioschi enogastronomici poi la passeggiata guidata nel bosco con raccolta di castagne con ritrovo in piazza Clemencig a Valle alle ore 14.30. Dalle 12 fino a sera musica e allegria con il Trio Matajur. Domenica 23 ottobre, chioschi aperti alle 8.30 e ritrovo per gli accrediti all’esperienza Immersione che avrà inizio alle ore 9. Tra i suoni e i profumi del bosco si verrà accompagnati da Giampaolo Braganini, naturalista, conduttore certificato, per ritrovare l'antica connessione con la natura e ottenere notevoli benefici psicofisici all’insegna della scoperta. Nel pomeriggio alle 15 la camminata guidata Tra i borghi e castagneti con gli amici della Pro loco Campeglio. L’escursione della durata di circa 2 ore è di difficoltà medio-facile. Alle 16.30 tutti a fare i biscotti con il laboratorio di pasticceria per bambini Mamma Laura (gratuito).



Per maggiori informazioni: www.prolocovalledisoffumbergo.it