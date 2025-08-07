Aspettando le stelle cadenti nei Borghi più belli

© Ufficio stampa | San Benedetto Po (Mantova)
© Ufficio stampa | San Benedetto Po (Mantova)
Nella notte del 10 agosto, tutti con gli occhi al cielo scrutando le scie luminose e pensando ai desideri
© Ufficio stampa | San Benedetto Po (Mantova)
© Ufficio stampa | San Benedetto Po (Mantova)
Sabato 10 agosto nei Borghi più belli d’Italia torna Il Borgo dei Desideri, l’appuntamento più atteso e “desiderato” dell’estate “borghigiana”, uno degli eventi simbolo dell’Associazione, giunto alla sua quinta edizione, organizzato in simultanea da moltissimi dei comuni aderenti.
DESIDERI - Nella suggestiva notte di San Lorenzo, il 10 agosto, i borghi che organizzano l’evento si trasformeranno in luoghi incantati, dove residenti e visitatori potranno affidare i propri desideri al cielo stellato, nella speranza che si avverino, proprio come si fa da sempre osservando le stelle cadenti. Dal tramonto all’alba, piazze, giardini segreti, fontane antiche e ponti silenziosi dei Borghi più belli d’Italia riceveranno i desideri di abitanti e visitatori: in ogni borgo sarà possibile scrivere il proprio desiderio e lasciarlo nel luogo speciale segnalato dal comune (un pozzo, una fontana, un giardino…), creando un filo invisibile che unisce cuore, memoria e territorio. Il tema del 2025 invita ciascuno a rivolgere uno sguardo interiore, immaginando un futuro migliore per sé stessi. Il tema dei desideri da esprimere nell’evento di quest’anno è: “Se io fossi…farei ”, una riflessione libera e creativa su ciò che si vorrebbe essere e ciò che si vorrebbe realizzare nella propria vita.
I BORGHI - A Cervo in Liguria l’incantevole marina é pronta ad accogliere il pubblico anche quest’anno, per celebrare tutta la magia della notte di San Lorenzo. Alle 19 ecco l’aperitivo in spiaggia al tramonto con Dj Set. Quindi pozzo di San Patrizio: pesca di beneficenza a sostegno della Proloco Progetto Cervo Ore 21.30 “Un mare di stelle, giochi di luce in spiaggia, a cura di FioreMatto Asd; a Palazzuolo sul Senio in Toscana dal 9 all’11 agosto pettacoli di artisti di strada e circensi in un borgo a lume di candela, concerti e Dj set; a Grottamare nelle Marche nelle vie e nelle piazze del “vecchio incasato” tanti giochi di ruolo e da tavolo nell’edizione 2025 di Giochi in Grotta; a Montacassiano ancora nelle Marche è prevista un’apericena alle 20.15 con musica live.
APPUNTAMENTI - E ancora: a san Ginesio in provincia di Macerata la proposta è un Tour del borgo antico": visita guidata gratuita alla scoperta del centro storico, mentre dalle 22 nei giardini del Colle Ascarano si attenderanno le stelle cadenti. A Rocca San Giovanni in Abruzzo nel suggestivo borgo, tra api e farfalle sospese nel cielo, potrete passeggiare lungo Corso Garibaldi e visitare la mostra "RoccArt". Non mancherà il momento per esprimere un desiderio nel bigliettino de Il Borgo dei Desideri. Alle 21.30, in Piazza degli Eroi, concerto dei "Capitani Coraggiosi", tribute band di Claudio Baglioni. A Castelnuovo del Porto, nel Lazio, è previsto una visita del borgo e della Rocca Colonna, sul tema delle stelle.
Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it
Commenti (0)