Aspettando le stelle cadenti nei Borghi più belli

DESIDERI - Nella suggestiva notte di San Lorenzo, il 10 agosto, i borghi che organizzano l’evento si trasformeranno in luoghi incantati, dove residenti e visitatori potranno affidare i propri desideri al cielo stellato, nella speranza che si avverino, proprio come si fa da sempre osservando le stelle cadenti. Dal tramonto all’alba, piazze, giardini segreti, fontane antiche e ponti silenziosi dei Borghi più belli d’Italia riceveranno i desideri di abitanti e visitatori: in ogni borgo sarà possibile scrivere il proprio desiderio e lasciarlo nel luogo speciale segnalato dal comune (un pozzo, una fontana, un giardino…), creando un filo invisibile che unisce cuore, memoria e territorio. Il tema del 2025 invita ciascuno a rivolgere uno sguardo interiore, immaginando un futuro migliore per sé stessi. Il tema dei desideri da esprimere nell’evento di quest’anno è: “Se io fossi…farei ”, una riflessione libera e creativa su ciò che si vorrebbe essere e ciò che si vorrebbe realizzare nella propria vita.



I BORGHI - A Cervo in Liguria l’incantevole marina é pronta ad accogliere il pubblico anche quest’anno, per celebrare tutta la magia della notte di San Lorenzo. Alle 19 ecco l’aperitivo in spiaggia al tramonto con Dj Set. Quindi pozzo di San Patrizio: pesca di beneficenza a sostegno della Proloco Progetto Cervo Ore 21.30 “Un mare di stelle, giochi di luce in spiaggia, a cura di FioreMatto Asd; a Palazzuolo sul Senio in Toscana dal 9 all’11 agosto pettacoli di artisti di strada e circensi in un borgo a lume di candela, concerti e Dj set; a Grottamare nelle Marche nelle vie e nelle piazze del “vecchio incasato” tanti giochi di ruolo e da tavolo nell’edizione 2025 di Giochi in Grotta; a Montacassiano ancora nelle Marche è prevista un’apericena alle 20.15 con musica live.

