Lago Maggiore: con “Baveno e Feriolo d’Incanto” la notte si accende di magia

SECONDA EDIZIONE ANCOR PIÙ SPETTACOLARE - Dopo il successo della prima edizione, che ha richiamato un grande numero di visitatori, questa seconda edizione punta a consolidare Baveno e Feriolo come mete turistiche d’eccellenza, offrendo un’esperienza indimenticabile ed immersiva a tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare dalla magia di luci e colori. Questa estate l’evento si amplia e coinvolge anche Feriolo, trasformando entrambe le località in un palcoscenico di magia e meraviglia. Un’edizione ancora più spettacolare regala stupore e divertimento agli spettatori.



A BAVENO, IMPONENTI FONTANE LUMINOSE - Le rive di Baveno sono il palcoscenico di uno straordinario spettacolo di fontane luminose, che quest’anno si estenderanno sul lago per quaranta metri, superando di ben dieci metri la lunghezza della scorsa edizione. Ogni sera, il lungolago si anima con tre spettacoli di luci, colori e musica, trasformando l’acqua in un’incantevole danza che lascia senza fiato residenti e visitatori.



A FERIOLO, UNO SPETTACOLO LASER PROIETTATO SULLA MONTAGNA - Grande novità di questa edizione è l’innovativo spettacolo laser con effetti speciali che illumina la montagna di Feriolo con immagini sorprendenti e giochi di luce. I fasci di luce danzano sulla montagna creando figure e suggestioni che catturano lo sguardo e il cuore. La magia del laser trasforma la notte in un palcoscenico, dove le luci si muovono al ritmo di melodie avvolgenti e il paesaggio si illumina di meraviglia.

