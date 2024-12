Alta Badia: sciare con gusto, dalle piste alla tavola

CANTAFIO, ALAJMO, VARESE - A fare gli onori di casa ci sarà Simone Cantafio, (Ristorante La Stüa de Michil c/o Hotel La Perla, Corvara, 1 stella Michelin), che nella propria cucina propone tradizione ed innovazione, con l’obiettivo di far conoscere i prodotti italiani al mondo, raccontando i sapori del territorio. All’appello nuovamente anche Massimiliano Alajmo (Ristorante Le Calandre, Rubano, 3 stelle Michelin), che nel 2002, a soli 28 anni è stato lo chef più giovane al mondo ad ottenere ben tre stelle Michelin. La carrellata di chef prosegue con Valeria Piccini (Ristorante Da Caino, Montemerano, 2 stelle Michelin). Nata a Grosseto, Valeria Piccini diventa chef per passione. Studiando da autodidatta, rivoluziona la proposta gastronomica con pazienza, talento e passione, lasciando un segno indelebile nella cucina italiana contemporanea. Viviana Varese (Ristorante Passalacqua, Como, 1 stella Michelin) invece cresce nel ristorante di famiglia, prima di aprire il suo ristorante a 25 anni. Nel 2010 viene nominata Chef donna dell’anno, grazie alla sua cucina che è un’armonia di tradizione mediterranea e innovazione che unisce alta qualità e creatività in un ambiente guidato da uno staff tutto al femminile.



GUIDA, FAGONE, PARINI - Giuseppe Guida apre il suo ristorante L’Antica Osteria Nonna Rosa (1 stella Michelin), nella casa dove è nato a Vico Equense. La sua cucina, radicata nella tradizione popolare, si distingue per materie prime eccellenti e preparazioni contemporanee. Per Cristian Fagone (Ristorante Impronte, Bergamo, 1 stella Michelin) la cucina è la sua terapia. Attraverso di essa esplora il suo io profondo e definisce chi è. Inoltre, la cucina è un mezzo per esprimere la sua emotività e creare connessione con gli altri. Pier Giorgio Parini è uno chef romagnolo, che vanta un’esperienza biennale nella brigata di Massimiliano Alajmo. Pier Giorgio è uno chef cercatore. La sua è una cucina laica, libera e senza pregiudizi.