Vacanze: gli errori che tutti commettiamo nel preparare la valigia

Alzi la mano chi non si ritrova in preda al cattivo umore davanti alla valigia da riempire, alla vigilia della partenza per le vacanze. Preparare i bagagli è la parte meno piacevole da affrontare quando siamo in partenza: tra il non sapere che cosa portare noi, la preoccupazione di dimenticare qualcosa e la necessità di fare i conti con le restrizioni imposte dalle compagnie aree, affrontare la valigia da portare con noi è un vero dilemma. Eppure, ci sono piccole regole da seguire che possono rendere il compito meno arduo e meno stressante: vediamo quali sono gli errori da evitare per semplificarci il compito.