Vacanze: gli errori che tutti commettiamo nel preparare la valigia

Come organizzare il bagaglio in modo efficace, evitando gli sbagli e riducendo lo stress
© Istockphoto
Alzi la mano chi non si ritrova in preda al cattivo umore davanti alla valigia da riempire, alla vigilia della partenza per le vacanze. Preparare i bagagli è la parte meno piacevole da affrontare quando siamo in partenza: tra il non sapere che cosa portare noi, la preoccupazione di dimenticare qualcosa e la necessità di fare i conti con le restrizioni imposte dalle compagnie aree, affrontare la valigia da portare con noi è un vero dilemma. Eppure, ci sono piccole regole da seguire che possono rendere il compito meno arduo e meno stressante: vediamo quali sono gli errori da evitare per semplificarci il compito.
1.Lo sbaglio di non utilizzare un elenco – “Andare a memoria” o “seguire l’estro del momento” non è una buona idea. Meglio fare una lista delle cose indispensabili e cancellarle man mano che le mettiamo in valigia. Sarà meno probabile dimenticare qualcosa e continuare poi a interrogarci su che cosa possiamo aver dimenticato.
2. Non piegare i vestiti: meglio arrotolarli - I viaggiatori esperti hanno scoperto che piegare i vestiti non è il modo migliore per riporli in valigia. Questo naturalmente non significa buttarli nel bagaglio alla rinfusa: arrotolare correttamente gli abiti permette di sfruttare meglio lo spazio disponibile e trovarli meno spiegazzati all’arrivo. Si possono anche usare degli elastici per tenere i capi arrotolati ben fermi e tesi.
3. Non controllare i limiti di peso e delle dimensioni del bagaglio – Le dimensioni e il peso della valigia sono l’incubo di chi viaggia in aereo. Meglio verificare sul sito della compagnia e sul biglietto a quanto bagaglio si ha diritto, in cabina e in stiva, per evitare brutte sorprese e salatissimi sovraprezzi al momento dell’imbarco.
4. Attenzione al numero di scarpe – Le calzature occupano molto spazio in valigia e pesano molto. Pensiamo attentamente alle attività previste durante la vacanza e attrezziamoci di conseguenza, a costo di rinunciare a qualcosa. Se si viaggia in aereo, può essere una buona idea indossare per il viaggio il paio di scarpe più ingombrante che vogliamo portare con noi. Limitiamo quindi la nostra scelta, mettiamo le calzature in valigia per prime e organizziamo lo spazio circostante con gli altri oggetti.
5. Mai dimenticare i farmaci – Se stiamo seguendo una cura è indispensabile avere con sé tutti i farmaci necessari, in quantità sufficiente a coprire l’intero periodo del soggiorno. Se le confezioni sono ingombranti, portiamo con noi solo i blister, oppure mettiamo le pillole in un portapillole o in un sacchetto, contrassegnando tutto in modo da sapere di cosa si tratta. Non dimentichiamo qualche farmaco per curare un malanno improvviso, specie se ci rechiamo in luoghi lontani.
6. Non dimentichiamo un sacchetto per la biancheria usata - Non c'è niente di peggio che mischiare capi sporchi con capi puliti e spesso non è possibile fare il bucato in vacanza. Al limite, può bastare un semplice sacchetto di plastica o una busta di materiale resistente come il nylon.
7. Sbagliato portare troppe cose – Nella maggior parte dei casi tendiamo a portare con noi circa il 50% in più rispetto a quello che indosseremo effettivamente. Pianifichiamo quindi attentamente gli outfit e scegliamo capi che possiamo indossare più volte, magari mixandoli tra loro in modi diversi per avere look differenti. Controlliamo il meteo prima di partire per scegliere in modo più mirato i capi che ci possono essere effettivamente utili. Evitiamo in ogni caso di avere un bagaglio più pesante di quanto riusciamo a gestire con le nostre forze: trovare aiuto non è scontato.
8. Non dimenticare la tessera sanitaria – Portare con sé la tessera sanitaria significa avere accesso all’elenco di vaccinazioni a cui siamo stati sottoposti e questo, in alcuni Paesi, può essere un documento utile. In Unione Europa può dare accesso alle cure del servizio sanitario del Paese ospite.
9. È sbagliato non lasciare un po’ di spazio extra – Riempire completamente una valigia significa non avere la spazio per i souvenir o gli oggetti che acquisteremo durante il viaggio. L’idea di doverci privare del divertimento di un po’ di shopping dovrebbe aiutarci a preparare un bagaglio più agile e leggero.
10. Fare i bagagli all'ultimo minuto – Ultimo, ma non meno importante: per quando fare le valigie sia faticoso e sgradevole, non è un compito da affrontare all’ultimo minuto. Molti errori possono essere evitati se ci si prende il tempo per pensare e per comporre correttamente il nostro bagaglio.