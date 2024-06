L'Italia in bicicletta con Cittaslow

In Veneto, le 2 Cittaslow Follina e Farra di Soligo distano tra loro appena 8 km. Ai piedi delle Prealpi Trevigiane, Follina è ricca di pascoli e corsi d’acqua come il Fulina, grazie al quale l’omonima conca è sempre rigogliosa e verdeggiante. Siamo nel cuore del sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” e lungo la storica Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, la più antica d’Italia. Qui tra le distese di vigneti che ricoprono le colline e danno vita al Prosecco Superiore DOCG, si può partire in sella alla bicicletta e seguire uno dei tanti itinerari che vi si snodano. Il percorso principale è lungo 51 chilometri e si può percorrere in 4 tappe. Anche Asolo, “La città dai cento orizzonti” come l’ha definita il Carducci, e dintorni sono perfetti da scoprire in sella. La cittadina sorge alle pendici del Montegrappa, da qualche anno ufficialmente Riserva della Biosfera MAB UNESCO, con numerosi percorsi per bicicletta: le sue salite mettono alla prova i migliori ciclisti.



LUNGO IL TICINO IN BICICLETTA In Lombardia seguendo il corso del fiume Ticino, il tour coinvolge ben 4 Cittaslow. Il primo tratto si sviluppa lungo la pista ciclabile del Naviglio Grande e collega le due Cittaslow Turbigo e Abbiategrasso. Il percorso su strada asfaltata misura circa 46 km con un dislivello di 100 metri, è quindi adatto a tutti. Si attraversa inizialmente un paesaggio boscoso, si raggiunge Boffalora dove i tradizionali barconi di legno stanno ormeggiati nella piccola darsena. Si supera Magenta e in un percorso costeggiato da grandi ville tra Cassinetta di Lugagnano e Robecco sul Naviglio, attraverso l’Alzaia, si arriva ad Abbiategrasso, col Castello Visconteo e Piazza Marconi circondata da portici di origine medioevale. Da qui il percorso può continuare fino alla vicina Cittaslow Morimondo (con l’abbazia cistercense del XII secolo immersa nel verde), appena 7 km nel cuore del Parco del Ticino. Una trentina di chilometri separano Morimondo da un’altra Cittaslow: Travacò Siccomario, per giungere così al Po e da qui, volendo, concludere il tour con una suggestiva navigazione sul grande fiume. Proprio qui nel Pavese, tra Cà Bella e località Chiavica, si trova una particolare pista ciclabile che, grazie a una speciale resina, cattura la luce solare del giorno per rilasciarla la notte colorandosi di un blu fosforescente.