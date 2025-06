Cinque destinazioni in camper per tutta la famiglia

CAMPER VUOL DIRE LIBERTÀ - La primavera è il momento perfetto per vivere nuove avventure in famiglia e collezionare ricordi preziosi: tra parchi sorprendenti, musei divertenti e scenari da fiaba, ogni tappa può trasformarsi in una storia da raccontare. In camper si parte quando si vuole, si sceglie la rotta in libertà e si condivide con i propri bambini la magia di un’avventura sempre nuova. APC, Associazione Produttori Caravan e Camper suggerisce 5 destinazioni perfette per tutta la famiglia da raggiungere in camper.



LAZISE: DIVERTIMENTO VISTA LAGO PER TUTTA LA FAMIGLIA - Affacciata sulla sponda orientale del Lago di Garda, in provincia di Verona, Lazise è la meta ideale per le vacanze in famiglia. Il suo incantevole centro storico è facilmente percorribile a piedi, così come le sue splendide passeggiate lungolago. Colorato gioiello medievale, Lazise è una città a misura di bambino: qui i più piccini possono scatenarsi nel parco giochi comunale o nel parco giochi a pagamento “Play Village Lazise” con gonfiabili, giostrine, minigolf e go-kart, oppure possono rilassarsi passeggiando immersi nel meraviglioso panorama lacustre, magari gustando un buon gelato. Inoltre, Lazise si trova in una posizione strategica, a pochissimi minuti di macchina da tanti celebri parchi a tema: da Gardaland a Movieland, dal parco acquatico Canevaworld fino al Parco Natura Viva. Per i camper, oltre a numerosi campeggi, a Lazise è presente anche un campeggio comunale in Viale Roma, con vista sul lago.



UN VIAGGIO NEL FAR WEST A COWBOYLAND - Chi ha sempre sognato di mettere gli stivali, afferrare il cappello e tuffarsi in un’avventura da veri cowboy amerà sicuramente Cowboyland. Situato a Voghera, in provincia di Pavia, questo parco a tema western è un vero e proprio angolo di Selvaggio West, dove cowboy, indiani e animali della prateria attendono le famiglie per un viaggio da film. Il parco offre un’ampia selezione di attività, attrazioni e spettacoli adatti a tutti i gusti: dalle giostre al toro meccanico, dalle cavalcate su pony e cavalli al trenino panoramico, senza farsi mancare le visite a simpatici daini, lama, bisonti e caprette. A Cowboyland gli aspiranti cowboy possono navigare su canoe e tronchi lungo il fiume indiano, mettere alla prova le proprie abilità con il lazo e divertirsi con giochi western come il lancio del ferro di cavallo e il tiro al barattolo. Per prolungare l’avventura tra la natura e gli animali è possibile sostare con il proprio camper nell’Agricampeggio Elilu a Castelnuovo Scrivia (AL), immerso nel verde, con piazzole attrezzate e la possibilità di esplorare l’azienda agricola, il frutteto e il caseificio.



COME IN UNA FAVOLA: IL PARCO DI PINOCCHIO A COLLODI - Collodi, incantevole borgo toscano in provincia di Pistoia, è conosciuto in tutto il mondo per via di Pinocchio, il celebre burattino nato dalla penna di Carlo Collodi. Le pagine delle “Avventure di Pinocchio”, uno dei libri più amati e letti di sempre, prendono vita in questo angolo di Toscana, dove nel 1956 è stato inaugurato il Parco di Pinocchio, un luogo magico che continua a incantare grandi e piccoli.Nato dalla collaborazione di artisti e architetti, il parco è una vera e propria immersione nella fiaba. Mosaici colorati, edifici originali e sculture artistiche abbracciate dalla natura si uniscono in un percorso fiabesco che racconta le avventure del burattino. Il parco è ricco di attrazioni: dal teatro che regala divertenti spettacoli di burattini alle giostre d'epoca che affascinano adulti e bambini. Il parco avventura, la nave corsara e il labirinto di siepi sono solo alcune delle sorprese che attendono i visitatori. Nel parco monumentale, immerso nel verde, si può passeggiare tra le sculture in bronzo dei personaggi della storia, trasformando ogni passo in un incontro con la magia di Pinocchio. Un'attrazione imperdibile è l'installazione a forma di balena, dove i bambini possono entrare nella bocca dell'animale e giocare tra i suoi enormi denti. Per chi arriva in camper, il parco offre un'area attrezzata per il parcheggio e la sosta: l’area in Via Benvenuto Pasquinelli a Collodi, nei pressi del parco, che dispone di carico e scarico e in cui i visitatori possono sostare gratuitamente per una notte.



LA SCIENZA DIVERTENTE ALLA CITTÀ DELLA SCIENZA DI NAPOLI - La Città della Scienza di Napoli è la destinazione perfetta per i piccoli (e grandi) amanti della scienza, che qui potranno partire per un’avventura tra pianeti, esperimenti e misteri del corpo umano. Un vero e proprio parco giochi per menti curiose di tutte le età. Nel weekend, il divertimento si moltiplica grazie a un ricco programma di laboratori, animazioni e attività interattive pensate per imparare divertendosi. Tra le attrazioni da non perdere c’è Corporea, il primo museo interattivo d’Europa dedicato al corpo umano, con video immersivi, esperienze di realtà virtuale, laboratori ed esperimenti. E poi c’è il Planetario 3D, il più grande e tecnologico d’Italia: uno spettacolo unico tra galassie, nebulose e buchi neri che farà brillare gli occhi a tutta la famiglia.La visita al museo è anche un’ottima occasione per trascorrere qualche giorno alla scoperta delle meraviglie di Napoli, tra storia, cultura e sapori indimenticabili. Per un soggiorno comodo e immerso nel verde, l’Agricamping Stone Vesuvio, a Ercolano dispone di piazzole attrezzate e servizi igienici.