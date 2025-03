Dormire (bene) in viaggio: ecco 5 luoghi perfetti

DORMIRE BENE IN VIAGGIO - Avere una buona routine del sonno è un elemento indispensabile del benessere psicofisico: rafforza il sistema immunitario, innalza i livelli di serotonina e dopamina, migliora la concentrazione e contribuisce ad un migliore equilibrio emotivo. Tuttavia, durante i viaggi, il cambio di alloggio ed abitudini può mettere a dura prova la capacità di addormentarsi e di riposare al meglio. Ecco alcuni itinerari on the road da percorrere in camper alla volta di luoghi perfetti, vicini e lontani, per rigenerarsi e ritrovare il giusto ritmo sonno-veglia selezionati da CamperDays - la piattaforma di noleggio camper leader in Europa - ideali per staccare la spina e ricaricare le batterie. Mete ideali per una vacanza a prova di insonnia, da vivere nel comfort di un camper, all’insegna del dolce dormire.



SATURNIA E ORBETELLO - Nella meravigliosa cornice delle colline toscane, in provincia di Grosseto, si trovano il borgo di Saturnia e la laguna di Orbetello. Distanti solamente 60 chilometri l’una dall’altra, queste due località sono perfette per godersi una vacanza in camper all’insegna della quiete e del dormir bene. Le terme di Saturnia, un suggestivo parco termale dove l’acqua scorre a cascata con una temperatura costante di 37 gradi, sono una tappa imperdibile per ritemprare mente e corpo prima di coricarsi. Scendendo a valle, la laguna di Orbetello regala uno spettacolo mozzafiato, “impreziosito” al tramonto dalla presenza dei fenicotteri: uno scenario da sogno da ammirare nel comfort del proprio camper, conciliando pace e sonni tranquilli.



NORVEGIA - È una destinazione perfetta per i viaggiatori on the road ed ancora di più per chi è alla ricerca di vacanze che favoriscano il riposo ed un sonno tranquillo. Lungo i fiordi, le lingue di mare che scavano insenature nelle coste frastagliate della Norvegia, ci sono infatti numerose aree relax e camping dove poter godere le viste mozzafiato che offre questo paese. Dal Geirangerfjord, uno dei più belli della Norvegia del sud, dove le cascate delle Sette Sorelle, sfociando dal versante del monte Knivsflå, si riversano nelle acque fredde del fiordo, al Hardangerfjord, che in primavera si dipinge di mille colori con la fioritura dei frutteti e dei ciliegi, questi luoghi sono autentici angoli di pace, ottimi per una notte all’insegna di dormite indisturbate “cullate” dagli elementi naturali.



IRLANDA - Con le sue infinite sfumature di verde, l’Irlanda è una tappa da sogno per intraprendere un viaggio fra distese infinite di prati, scogliere bianche a strapiombo sul mare e antichi castelli in rovina. In questo Paese dall’atmosfera soprannaturale, si può attraversare il sentiero magico del Dark Hedges, un viale affascinante costeggiato da faggi che intersecano i loro rami formando un tunnel che sembra incantato. Oppure, per chi vuole fare un’immersione completa nella natura, si possono visitare parchi nazionali, come il Killarney, che dà la possibilità di pernottare nelle aree camper dedicate in mezzo ai suoi 10.000 ettari di natura e boschi di querce. Fra tradizioni e miti gaelici, quest’isola nel nord Europa è il posto da scegliere per sognare coccolati da luoghi fiabeschi.



COSTA RICA - Per chi ha in programma un viaggio in terre lontane, la Costa Rica - famosa per la sua natura selvaggia, le spiagge paradisiache e le foreste incontaminate - è una meta imperdibile per chi vuole intraprendere un viaggio in un luogo caratterizzato da una straordinaria varietà paesaggistica., Dai camping immersi nella foresta pluviale, dove venire cullati dal picchiettare delle gocce di pioggia, alle silenziose calette nascoste tra spiagge immacolate, fino alle pendici dei vulcani, come l’Arenal, nella quiete delle rive bagnate dalla laguna che ne prende il nome: i pazzeschi scenari naturali della Costa Rica conciliano il sonno e il relax più totali.