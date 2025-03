Livigno: sei esperienze curiose e divertenti, oltre lo sci

A Livigno, la bella stazione montana valtellinese, la stagione invernale non è ancora conclusa: le nevi di marzo sono sempre molto apprezzate dagli appassionati di sport e di relax ad alta per le temperature meno rigide e per le giornate più lunghe, che consentono di prolungare le attività all’aria aperta per buona parte del pomeriggio. Se Livigno offre agli appassionati di sci un comprensorio davvero straordinario, con neve abbondante e perfetta anche in primavera grazie alle quote elevate in cui si trovano le piste, in paese si possono fare molte esperienze divertenti e curiose, che possono piacere e incuriosire anche chi non vuole mettere gli sci ai piedi e non ha voglia camminare con le ciaspole.