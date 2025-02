Svizzera: la magia invernale di Interlaken

UN GIOIELLO TRA I LAGHI - Sia che si cerchi l’ebbrezza delle attività all’aria aperta che il pacifico charme di una gita su un treno panoramico o in battello, le bellezze di Interlaken sono tutte facilmente accessibili in bus, ferrovia e battello. Le acque smeraldine del lago di Brienz e le profondità di zaffiro di quello di Thun abbracciano Interlaken su due lati, con colline coperte di boschi, picchi frastagliati e maestose montagne che costituiscono uno sfondo mozzafiato. Da lontano, la vetta innevata dalla Jungfrau risplende insieme al celeberrimo Jungfraujoch - Top of Europe. La sublime bellezza naturale della regione conquista da decenni visitatori dalla Svizzera e da tutto il mondo.



TRENI PANORAMICI - Interlaken è il punto di partenza di alcuni dei viaggi in treno panoramici più incantevoli della Svizzera, bellissimi fa farsi anche quando la neve ammanta il paesaggio. Il GoldenPass Express propone un percorso diretto da Montreux, che si snoda su un percorso panoramico attraverso la pittoresca Simmental e lambisce le rive del lago di Thun. A questo si aggiunge l’altrettanto meravigliosa linea di Brünig, che unisce Interlaken a Lucerna. E per chi cerca l’esperienza alpina per eccellenza, l’Eiger Express trasporta i visitatori al Jungfraujoch - Top of Europe in tempi da record. Grazie a questa funivia all’avanguardia, il percorso da Grindelwald al ghiacciaio dell’Eiger è stato abbreviato di 47 minuti. Da qui, la storica ferrovia della Jungfrau conduce gli ospiti attraverso una galleria centenaria verso le nevi eterne e il ghiaccio del passo Jungfraujoch.



UN PARADISO INVERNALE - Interlaken è tutto l’anno il luogo ideale per gli appassionati di vita all’aria aperta, con una vasta gamma di attività indimenticabili per qualsiasi livello di esperienza. Porta d’accesso del comprensorio della regione della Jungfrau, è la base ideale per chi ama gli sport invernali, di cui sono regine le località di Wengen e Muerren, ambedue chiuse al traffico, e Grindelwald. Soggiornando a Interlaken si possono comodamente raggiungere le piste dei tre comprensori in meno di un’ora con lo skibus o in treno. Fino al 30 marzo, una navetta ski bus farà la spola tra Interlaken e il comprensorio della Jungfrau, semplificando l’accesso alle piste. Al di là dello sci, le montagne circostanti la città offrono l’opportunità per innumerevoli altre attività invernali, dalle ciaspole al toboggan, mentre vie splendidamente decorate, cibo da buongustai ed eventi incantevoli creano a Interlaken un’atmosfera vivace che dura tutta la stagione. Questo inverno, sull’Höhematte è stato creato lo splendido Winter Park, costituito da alberi di Natale usati disposti a forma di fiocco di neve. Il parco è accessibile gratuitamente fino al 2 marzo e vi è presente anche un padiglione dove musicisti e artisti si esibiscono in una rilassata atmosfera festiva.