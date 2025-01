Alpi e oltre: dormire nella natura imbiancata dalla neve

COME UN VILLAGGIO - Ai piedi del Monte Bianco e a pochi passi dal centro storico di Courmayeur, Au Coeur des Neiges ricorda un piccolo villaggio di montagna ideale per chi cerca un’atmosfera intima e raffinata in un ambiente in tipico stile alpino valdostano, dove legno e pietra trasmettono il calore di una baita di montagna, con un occhio anche alla sostenibilità: è possibile noleggiare auto BMW i3 elettriche grazie al servizio Alpine Green Experience. A disposizione degli ospiti, camere, appartamenti o chalet privati, così come una Spa di lusso e un bistrot. L'area wellness su due piani comprende una piscina coperta con vista panoramica e possibilità di nuoto controcorrente, sauna, bagno turco, idromassaggio e sale trattamenti, che possono essere richiesti anche in chalet. Da provare anche le esperienze, come escursioni private, gite in elicottero per heli-skiing e cene in rifugi esclusivi, per un’immersione totale nell’inverno alpino.



IL BRIVIDO DI DORMIRE IN IGLOO - Insolita e divertente, per una totale immersione nella natura innevata, è l'esperienza di pernottare in un igloo. La si può provare sul ghiacciaio del Presena nel comprensorio Pontedilegno-Tonale in provincia di Brescia. Qui a 2.750 metri di altezza, anche quest'anno sono stati costruiti vicino al Rifugio Capanna Presena tre lussuoso igloo dotati di ogni comfort, la cui temperatura interna è sui 4 gradi. Ne è autore lo scultore Ivan Mariotti con il suo team. Tutti i “mobili”, letto compreso, sono ovviamente di ghiaccio. Niente paura, perché il pernottamento è molto confortevole dato che sulla loro base vengono posti un materasso in pvc, una coperta per isolare termicamente e un normale materasso e gli ospiti hanno a disposizione caldi piumini. A loro disposizione ci sono poi i servizi di alto livello dell’adiacente Capanna Presena con una bella SPA e un ottimo ristorante.



SNOW SPA DI NEVE E GHIACCIO - Dopo lo Snow Chalet, una suite di neve realizzata qualche anno fa, quest’anno l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno, in Valtellina, invita a provare la Snow Spa Experience. La SPA temporanea di neve e ghiaccio con una vasca idromassaggio porta sempre la firma dell’artista livignasca Vania Cusini. Qui si assapora il freddo prima di entrare nell’acqua calda e lasciarsi coccolare dai caldi getti dell’idromassaggio. I bagni caldi nella Nef Jacuzzi vengono alternati alla breve permanenza al freddo nella Sauna Glec, una splendida casetta che riproduce una sauna finlandese, naturalmente fatta di neve: il binomio è allo stesso tempo benefico e temerario. L’alternanza del caldo e del freddo porta ad un benefico effetto sulla salute. Questa SPA open air al 100% naturale, unica nel suo genere, durerà fino a quando le temperature si alzeranno e scioglieranno la neve.



IN CAMPING AL COSPETTO DELLA MARMOLADA - Quest’anno Funivie Arabba offre l’opportunità di vivere anche d’inverno esperienze di soggiorno a stretto contatto con la natura: il Camping Marmolada Malga Ciapela, situato in posizione strategica ai piedi della Marmolada, punto di partenza per il giro della Sellaronda e divertenti escursioni con le ciaspole o gli sci d’alpinismo, è il luogo perfetto per gli amanti della montagna che vogliono vivere l’outdoor più autentico circondati dalla neve e dal silenzio. Con piazzole camper attrezzate, il bar El Morbin per gustose colazioni e sfiziosi aperitivi, servizi sanitari moderni, area lavanderia, pane fresco su ordinazione e navetta per gli impianti.



SKYVIEW CHALETS ADULTS ONLY - Veramente unica è l’esperienza di soggiornare in uno skyview chalet con grandi vetrate e tetti trasparenti, meglio ancora se immersi nella natura incontaminata delle Dolomiti, dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo. I 12 Skyview Chalets del Camping Toblacher See di Dobbiaco in provincia di Bolzano- glass-cube eco chic adults only - sono piccoli nidi d’amore e di relax immersi nella natura del bosco, ideali per sognare sotto il firmamento che ammicca attraverso i loro tetti di cristallo. Immersi nella natura del Parco Naturale Tre Cime e del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, entrambi patrimoni UNESCO, raffinati e ricchi di ogni comfort, vi è servita una ricca colazione con prodotti Bio a km zero. Nella versione superior hanno una sauna a raggi infrarossi privata, una vasca idromassaggio Jacuzzi e un’ampia terrazza panoramica soleggiata per la versione deluxe. Non manca uno sguardo d’attenzione anche per gli amici pelosi. Tre chalet sono infatti pet friendly, pensati e organizzati per accogliere anche i “quattro zampe” pronti ad accompagnare rilassanti avventure immersi nella natura.



LA CASA SUGLI ALBERI IMBIANCATI IN SLOVENIA - Anche all’estero non c'è che l'imbarazzo della scelta fra piacevoli e divertenti proposte per poter dormire circondati dalla neve. A 5 km da Pohorje, la più grande stazione sciistica slovena, si può dormire nelle belle casette sugli alberi del Chocolate Village by the river che fanno ritornare tutti i bambini. Resort glamour dove si può alloggiare anche in altre confortevoli strutture di design, con sauna e Jacuzzi (sempre sull’albero), è veramente originale, dato che qui tutto è a base di cioccolato. Colazione, laboratori, degustazioni nella fabbrica a pochi passi, ma anche trattamenti benessere super luxury, dai massaggi ai bagni. Un piccolo paradiso per golosi, e non solo. Aperto tutto l’anno, è molto accogliente anche d’inverno.



IL VILLAGGIO DI IGLOO VISTA CERVINO - In Svizzera si trova l’originale Iglu-Dorf di Zermatt, villaggio-hotel composto solo da igloo incastonato in uno stupendo paesaggio naturale con vista privilegiata sul Monte Cervino. Ogni igloo, collegato agli altri tramite corridoi, è decorato da artisti di livello internazionale che ricreano mondi fantastici completamente realizzati nel ghiaccio. Diversi le tipologie fra cui poter scegliere, da quelli di gruppo (fino a 6 persone) a quelli romantici per due persone. All'interno del villaggio, inoltre, si trova una piccola ma suggestiva area wellness all'aperto, a disposizione degli ospiti, dove coccolarsi con un rilassante idromassaggio vista montagne. Il ristorante e bar del villaggio propone tutti i giorni piatti tipici.