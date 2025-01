Piscine da brivido: acque calde nella neve

ALAGNA MOUNTAIN RESORT & SPA, Alagna Valsesia (VC) - In Piemonte, nel cuore di Alagna Valsesia (VC), villaggio di antiche tradizioni, la piscina esterna dell’Alagna Mountain Resort & SPA (con le acque a 31 gradi) guarda il maestoso massiccio del Monte Rosa, da Punta Zumstein al monte Lyskamm. È accessibile in forma Spa Day anche a chi non soggiorna in hotel: un piccolo tempio del wellness con sauna finlandese, bagno di vapore aromaterapico, docce emozionali, cabine massaggio, e la piscina riscaldata (in parte coperta) col panorama mozzafiato. A soli 300 metri l’impianto di risalita del Monterosa Ski.



BONFANTI DESIGN HOTEL, Chienes (BZ) - Acqua e fuoco. Al Bonfanti Design Hotel, elegante struttura dal soft design in Val Pusteria, dopo lo sci sulle vicine piste di Plan de Corones, i benefici di una nuotata nella grande piscina open air riscaldata si coniugano con quelli della vicina e spettacolare sauna esterna: costruzione dal design rigoroso in completa sintonia con ciò che la circonda, è una sorta di baita de luxe in mezzo alla natura dove il benessere è davvero totale. Sauna finlandese con gettate di vapore XXL dai molteplici benefici, aromatiche fragranze alle erbe e, oltre le vetrate, la bellezza del laghetto balneabile in estate, del bosco e delle cime imbiancati. Il benessere continua nel Centro wellness indoor con la piscina a 30° C, le saune (biosauna, sauna al fieno e sauna a infrarossi), il bagno turco, l’esclusiva Snow room (con la neve che scende a fiocchi leggeri, ideale dopo la sauna, alternativa soft al bagno di reazione freddo), le vasche whirpool (interna ed esterna riscaldata a 34° C), il percorso Kneipp, la sala fitness con attrezzi Technogym di ultima generazione, un’accogliente zona relax con caminetto. E si conclude a tavola con il gusto della sua eccezionale e salutare cucina gourmet, con la Spa fiore all'occhiello dell'hotel.



BAD MOOS AQUA SPA RESORT, Sesto (BZ) - Nel paesaggio incantato della Val Fiscalina la grande piscina esterna del raffinato Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto è uno specchio azzurro nel quale si riflettono le cime imponenti delle Dolomiti di Sesto, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Coccolati da un caldo idromassaggio, ci si gode la vista spettacolare sulle montagne e il paesaggio innevato. Un luogo di pace dove liberare la mente e rilassare il corpo. Aperta tutto l’anno e con acqua riscaldata, ha postazioni per l’idromassaggio e getti a cascata. Il collegamento diretto con la piscina interna la rende comoda da raggiungere, senza dover uscire dall’acqua piacevolmente calda. L’acqua è il tema attorno a cui ruota Termesana, la Spa dell'hotel, oltre 3.000 mq di benessere con piscine interne ed esterne, saune finlandesi e biosaune (ideali per rinforzare l’organismo), percorso Kneipp, bagni turchi. Tutto ha avuto inizio con una sorgente d’acqua sulfurea, a cui l’hotel deve il suo nome, che sgorga sotto la chiesetta St. Valentin, alle spalle dell’albergo. Dal 1700 considerata benefica dalla gente del posto, è ora l’elemento cardine della Spa.



OLM NATURE ESCAPE, Caminata di Tures (BZ) - Primo eco-aparthotel sostenibile completamente autosufficiente a livello energetico dell’Alto Adige, è una piccola perla incastonata in un anello incontaminato di fiumi, cascate, laghi e ghiacciai a Caminata di Tures in Valle Aurina (BZ). L’acqua che sgorga dalla sua fonte domina la struttura in tutte le sue declinazioni. All’esterno, l’acqua purissima e ricca di minerali, viva e selvaggia, diventa accogliente e rilassante quando si accoccola nell’area benessere realizzata con un utilizzo rispettoso delle risorse naturali e alimentata con energia green. Ne fanno parte le piscine (coperte e scoperte, aperte tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00). Quella open air è abbracciata dalla struttura circolare dell’eco-aparthotel e dalla quiete del giardino selvatico, perfetta cornice per un bagno rilassante durante il quale percepire il legame con la forza della natura e la consapevolezza di sé.



HOTEL CHALET MIRABELL, Avelengo (BZ) - Dalle calde acque dell’infinity pool di 25 m dell’Hotel Chalet Mirabell - oasi esclusiva sopra i tetti di Merano, completamente immerso nel silenzio e nella natura dell’altopiano di Avelengo- si gode di un panorama eccezionale sulla conca meranese. A due passi dalle piste da sci di Merano 2000,l’hotel offre momenti di benessere body&mind nella spettacolare spa: 6.000 mq dove ci si può perdere nell’immensa piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, scegliere tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina e saune panoramiche (bio e finlandese), rigenerarsi nella vasca rinfrescante, nella fontana di ghiaccio o indugiare nella whirpool esterna e nell'outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne.



FALKENSTEINER HOTEL, Kronplatz (BZ) - La piscina riscaldata sul tetto con vista panoramica su Plan de Corones è il fiore all’occhiello del Falkensteiner Hotel Kronplatz, tassello esclusivo della sua Proposta Benessere. Il Centro Wellness Acquapura Summit SPA ha un’estensione di circa 1.400mq e dispone anche di sauna finlandese all'aperto affacciata sui monti, Summit Hammam e una piscina sportiva di 25 m. Valore aggiunto sono i trattamenti basati sulla filosofia dei quattro elementi della montagna. Immerso nella maestosità delle Dolomiti, il 5 stelle che fa parte dei The Leading Hotels of the World, è ideale per gli appassionati di attività all'aperto. Grazie al comprensorio sciistico di Plan de Corones, gli ospiti possono infatti dedicarsi a emozionanti giornate di sport invernali su piste di fama internazionale, esplorare incantevoli sentieri escursionistici o cimentarsi in avventure adrenaliniche come il parapendio.