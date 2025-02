Sciare di notte: serate in bianco sulle Alpi

Ai piedi del Latemar, a Obereggen, vicino a Bolzano, tutti i martedì e venerdì si scia e slitta dalle 19 alle 22; con la Cabinovia Ochsenweide si sale per poi scegliere la pista da sci oppure la pista per slittino, lunghezza 2,5km, o ancora lo snowpark per snowboarders e freeskiers: ad aspettarli una jibbing line perfettamente modellata, con strutture di tutti i livelli. Il rifugio Epircher Laner in quota ci aspetta all’après ski, durante il quale si assaggia la gastronomia tradizionale, si brinda e si balla (www.eggental.com).