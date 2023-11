Livigno: con lo snow farming piste di fondo già aperte

Lo snow farming è una tecnica che prevede, alla fine dell’inverno, la raccolta di un’importante quantità di neve che viene poi raccolta e stoccata nella piana centrale del paese. Qui, la massa di neve viene coperta da uno strato in lana di legno e da teli geotermici in grado di proteggerla dal sole estivo e dalle temperature più elevate, limitandone la fusione nel rispetto delle risorse naturali: questa massa di neve costituirà poi il cuore dell’innevamento della pista del fondo. La neve, insomma, non si scioglie, ma resta a risposo nei mesi estivi ed è pronta per l’uso per alcuni appuntamenti di agosto, tra cui la Gara delle Contrade e la 1kShot, e per la realizzazione dell'anello di ottobre, contribuendo sensibilmente all’offerta della località nei confronti degli atleti e dei tanti appassionati di sci di fondo. Tutto questo avviene nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, aiutando nello stesso tempo a promuovere lo sport in una località che da anni è diventata un punto di riferimento nella programmazione stagionale di moltissimi atleti.

Livigno mette a disposizione dei migliori talenti d’Europa e del mondo strutture e tecnologie all’avanguardia per l’allenamento di ogni disciplina sportiva, un Centro di Preparazione Olimpica e i benefici dell’altitude training, grazie ai suoi 1816 metri di altitudine e al suo posizionamento geografico. Per questo, oltre che per il proverbiale calore della comunità locale, sono centinaia gli atleti, le squadre e le federazioni che scelgono il Piccolo Tibet, in diversi momenti dell’anno, come luogo ideale per la propria preparazione. Ultimi, in ordine di tempo, i protagonisti della nazionale svedese di sci di fondo, sia in campo maschile che in campo femminile, guidati da William Poromaa, Iivo Niskanen, Emma Riborn e Linn Svahn.



Informazioni: www.livigno.eu/