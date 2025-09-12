Engadina: viaggio fra laghi, villaggi e paesaggi incantevoli

Siamo sulla sponda nord del lago, proprio alla partenza del sentiero che, con un trekking leggero ma tutto in salita, conduce al piccolo abitato di Blaunca e a Grevasalvas. Non si può sbagliare. Qui hanno girato le scene del telefilm Heidi del 1978 del regista Tony Flaad ed ancora oggi gli scorci suggestivi di queste case rurali in pietra e legno fanno sognare d’essere ragazzini delle Alpi di quelle avventure infantili. Il panorama da lassù è incantevole sul turchese delle acque dei laghi di Sils e Silvaplana. Poi il nostro viaggiatore rientra in discesa, agevolmente, anche correndo fino alle sponde. Qua soggiornava lo scrittore Hermann Hesse, qua scelse di trasferirsi per un lungo periodo il filosofo Friedrich Nietzsche (la sua casa oggi è museo a lui dedicato): sulla penisola di Chastè si può intravedere la panchina sotto i larici in cui Nietzsche si sedeva a riflettere.