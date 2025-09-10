Alto Adige: il fine estate in montagna si chiama Latemarium

MINDFULNESS DOLOMITES - Rigenerarsi nella natura incontaminata significa ritrovare benessere psicologico, soprattutto oggi, quando cresce il cosiddetto “tecno-stress” causato dall’uso eccessivo di social media e dispositivi digitali. L’immersione nella natura diventa quindi fondamentale, anche a 1.872 metri di quota, grazie al percorso Mindful.Latemar. È il primo tracciato mindfulness delle Alpi, inaugurato nell’estate 2023 a Obereggen (Val d’Ega), a soli 20 minuti da Bolzano, nel cuore delle Dolomiti patrimonio UNESCO. Il progetto è stato realizzato da Obereggen Latemar SpA con il contributo dello psicologo Thomas Bernagozzi, esperto di corsi indoor e outdoor, e del professore di design Kuno Prey. L’idea nasce anche come risposta alla tempesta Vaia del 2018, simbolo di resilienza e rinascita del territorio. Lungo il percorso sono presenti 18 pratiche immersive di mindfulness, attivabili tramite un’App gratuita o con la guida dello stesso Bernagozzi. Obiettivo: stimolare i cinque sensi e tornare a percezioni autentiche. Il percorso si raggiunge in cabinovia da Obereggen (Ochsenweide) o da Predazzo e Pampeago con impianti e brevi tratti a piedi.



PERCORSI AVVENTURA - Tra le attrazioni estive spiccano i Percorsi Avventura, amati da famiglie e bambini. Grazie ad audio-giochi e installazioni interattive, raccontano le Dolomiti, la tempesta Vaia e le leggende locali. Pensati per i ragazzi tra i 6 e i 14 anni, trasformano l’escursione in un gioco fatto di enigmi analogici e digitali, da risolvere insieme ai genitori. Ogni attività consente di accumulare punti per la riforestazione dei boschi.



GEOTRAIL DOS CAPÈL - A Predazzo, a 2.200 metri, il Geotrail Dos Capèl offre un’escursione di 3,5 km (dislivello 268 m, circa 2 ore) tra rocce, piante e fossili. Le 19 postazioni interattive rendono il percorso accessibile a tutti, anche a persone ipovedenti o con difficoltà cognitive. È disponibile anche un libro-guida in linguaggio Easy to Read, con testi chiari e illustrati. Il progetto è curato dal Muse di Trento, dal Museo Geologico di Predazzo e da partner scientifici. Si raggiunge con telecabina e seggiovia fino al Passo Feudo.



LATEMAR RONDA IN MOUNTAIN BIKE - Gli appassionati di bici tradizionali ed e-bike trovano nel Latemar Ronda percorsi adatti a ogni livello: dalle gite in famiglia ai trail più impegnativi, tra strade forestali, sentieri e avvincenti itinerari che circondano il massiccio del Latemar.

