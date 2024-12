Bolzano, Castel Roncolo: gita fuori porta al castello illustrato

Salendo sul camminamento sopra le mura del castello si gode una spettacolare vista sulla città di Bolzano, che nel periodo dell’Avvento è costellata di luminarie suggestive per i Mercatini di Natale. Il nostro viaggiatore, rientrando verso il centro città, sarà avvolto dal profumo di pan di zenzero e vin brulè, e dal calore dei canti natalizi di Piazza Walther e dei concerti di ottoni fra piazza delle Erbe e piazza del Grano fra un centinaio di bancarelle con prodotti realmente artigianali, giostre, trenini elettrici e spettacoli, come il teatro dei burattini e la pista di pattinaggio in Piazza Municipio. Dopo aver assaporato questa magica atmosfera fra via Isarco, il parco dei Cappuccini, e il Duomo, il maestoso albero in piazza Walther ed il presepe, il nostro viaggiatore può dedicarsi ai sapori genuini interpretati in chiave contemporanea al Zur Kaiserkron nel signorile storico palazzo Pock (www.ristorantezurkaiserkron.it). Sotto le volte eleganti, la tavola dello chef Filippo Sinisgalli - anima mediterranea - racconta la storia per piatti, non per affreschi come al Runkelstein: nella sala da pranzo si dialoga a proposito di quel che si gusta, la conversazione si infittisce e diventa cultura; gli ingredienti eccellenti e della miglior qualità diventano pietanze buone e belle: gli spaghettoni con burro di malga, alici e mollica di plancton, l’anatra miéral, il pescato del nostro mare e la cacciagione alpina, il dessert che pare un quadro d’arte da mordere, sono tutti imperdibili, insieme ai vini dell’eccellente enoteca.