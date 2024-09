Stati Uniti: un brindisi nei vigneti più famosi

SONOMA VALLEY, CALIFORNIA - Sonoma Valley in California, a 48 chilometri da San Francisco, sulla frastagliata costa dell'Oceano Pacifico è una delle aree viticole americane più famose e si trova nella contea di Sonoma, sulle colline costiere sopra il Fort Ross State Historic Park: Fort-Ross Seaview, con i suoi 500 acri di vigneto produce alcuni dei Pinot Noir e Chardonnay più ricercati della zona. Ogni anno, nel mese di ottobre, si celebra la Fiera del raccolto della contea di Sonoma: tre giorni di degustazioni di vini con più di 100 aziende vinicole, vendita di vini, abbinamenti gastronomici, degustazione di birra artigianale e sidro, dimostrazioni culinarie, workshop e il campionato mondiale Grape Stomp. Goditi la musica dal vivo, uno spettacolo di auto d'epoca, un campo di zucche, giochi di raccolta e altro ancora!



WILLAMETTE VALLEY, OREGON - E’ un’area viticola americana situata in Oregon e conosciuta in tutto il mondo per il suo famoso Pinot Noir. La stessa terra da cui deriva un vino così eccellente produce anche nocciole, luppolo, frutti di bosco e tartufi, e per questa ragione cuochi e agricoltori collaborano per creare menù stagionali e locali, ai quali abbinare una degustazione di vino per un’esperienza enogastronomica indimenticabile. La Willamette Valley offre agli amanti dell'arte e del vino una memorabile esperienza: l’impressionista contemporanea Erin Hanson, infatti, ha collaborato con alcune delle cantine più famose della Willamette Valley per un tour artistico ed enologico unico. Ogni azienda vinicola che ha aderito al progetto del tour presenterà una selezione di opere d'arte di Hanson per tutta la durata del mese, per appagare due dei cinque sensi di coloro che prenderanno parte al percorso artistico, sia il gusto che la vista.



TRAVERSE CITY, MICHIGAN - Traverse City, centro culturale e sociale nel nord del Michigan, è conosciuta come principale produttore di amarene negli Stati Uniti. L’area è caratterizzata da 376 chilometri di costa continua del Lago Michigan, mentre la Traverse Wine Coast, che comprende le penisole di Leelanau e Old Mission, è costellata da oltre 40 vigneti e cantine. La penisola di Leelanau è diventata famosa per la sua incredibile capacità di creare e produrre vini come lo Chardonnay, il Sauvignon Blanc e altri vini bianchi. Ciò che spesso viene trascurato, tuttavia, è la capacità unica della regione di coltivare e creare alcune delle migliori varietà di vino rosso al mondo, che vanno dal Cabernet Franc al Blaufränkisch fino al Pinot Noir. Per riconoscere l’importanza dei vini rossi in quest’area e assaporare le loro notegustative uniche è stato organizzato un interessante evento in ottobre: The Hunt for the Reds of October. Inoltre, ogni venerdì da maggio fino alla fine di ottobre, la cantina “Bonobo” ospita differenti musicisti e cantanti, con l'obiettivo di unire la passione della musica a quella del buon vino.



LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA - Tra splendide colline, tenute storiche e allevamenti di cavalli si trova Loudoun County, in Virginia, un luogo ricco di opportunità ricreative e di degustazione. A soli 70 chilometri da Washington, questo paradiso vinicolo conta ben 40 cantine dove è possibile assaggiare innumerevoli vini, tra cui Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chambourcin, Merlot, Viognier e Norton (da un'uva autoctona della Virginia). Loudoun County, inoltre, è la meta ideale anche per gli amanti delle attività all'aperto, tra cui le escursioni sul famoso Appalachian Trail e la possibilità di andare in bicicletta o a cavallo sul Washington & Old Dominion Trail. L’ultimo venerdì di ogni mese è possibile fermarsi per un buon bicchiere di vino o per una degustazione dei vini locali con il proprio animale domestico, presso “October One Vineyard”, e partecipare con una donazione all’iniziativa della Loudoun County Humane Society.



GRAND JUNCTION, COLORADO - Grand Junction, noto anche come Colorado's Wine Country, si trova all'interno della pittoresca Grand Valley, caratterizzata da vigneti verdeggianti incastonati tra le Montagne Rocciose. Quest’area ospita più di 24 cantine con sale di degustazione aperte al pubblico tutto l'anno, dove non solo è possibile lasciarsi trasportare dal sapore unico dei vini locali, ma è anche possibile effettuare un tour in carrozza tra le vigne per rivivere lo spirito di un’epoca lontana.Grand Junction è anche una destinazione perfetta per degustare birra, sidro e liquori. Qui, infatti, è possibile sorseggiare il sidro a base di frutta coltivata in loco in una fattoria locale a Palisade, percorrere Main Street nel centro di Grand Junction per provare il luppolo locale e acquistare gin, whisky, vodka, brandy, eau de vie e altri prodotti artigianali realizzati con frutta e cereali locali in una delle migliori distillerie artigianali del paese. Nominato il miglior festival del vino della nazione da USA Today, il Colorado Mountain Winefest è un evento da non perdere in zona, durante il quale si riuniscono migliaia di altri appassionati di vino, per godersi la musica dal vivo e partecipare a dimostrazioni culinarie nel pittoresco Riverbend Park.