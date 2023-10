California: viaggio fra le cantine del Golden State

I vini della California sono tra i più conosciuti a livello internazionale e le sue cantine sono famose, oltre per gli straordinari vini, anche per l’eccellente accoglienza enoturistica.

Tra le località più importanti e gettonate, vi sono le zone di Napa, Sonoma e Paso Robles, che ogni anno richiamano, soprattutto fra settembre e ottobre, frotte di wine lovers da tutto il mondo. Quali luoghi e cantine da visitare? La scelta è veramente difficile!



California al top - In California si produce circa il 90% del vino degli Stati Uniti d’America. Anche se la sua viticoltura ha una storia recente rispetto a quella europea, tuttavia è considerata fra le aree produttive più interessanti del mondo, anche grazie all’ innovazioni e alla sperimentazione di nuovi vini e nuove metodologie di produzione. I vini californiani garantiscono qualità di produzione e varietà grazie alle favorevoli condizioni climatiche, geologiche e ambientali del territorio. La proposta, anche a livello enoturistico, è sterminata e molto varia. Ecco qualche suggestione.



New William Welch Wines Revitalizes Local History a Martinez – Lo storico Welch Ranch è una famosa cantina nel centro di Martinez, capoluogo della contea di Contra Costa, portabandiera dei più tipici vini locali. Intitolata al pioniere William Welch e gestita da Steve Welch, discendente diretto dei primi coloni in California, accoglie gli enoturisti in una grande sala di degustazione dove- oltre all’assaggio di eccellenti vini – si è condotti a conoscere la storia di Martinez e le sue radici pionieristiche.



PEJU in Napa Valley - L'iconica tenuta di PEJU a Rutherford, nel cuore della Napa Valley, è arricchita da una torre di 15 metri, giardini curatissimi e un’interessante collezione di sculture. Conosciuta per la sua calorosa ospitalità, l’azienda produce il pluripremiato PEJU Cabernet Franc, un vino pieno di eleganza e grazia con strati complessi e tannini strutturati. Una destinazione senz’altro suggestiva, che offre esperienze imperdibili.



Leggi Anche California on the road, viaggio nei luoghi del lusso

Anderson Valley Wines a Mendocino - La Anderson Valley Wines di Mendocino conta quasi 100 vigneti che si estendono su ben 2.457 ettari. La maggior parte delle uve coltivate si rifanno alla Borgogna, con il 69% di Pinot Nero e il 21% di Chardonnay. Le altre sono alsaziane e vanno dal Gewürztraminer al Pinot grigio e al Riesling. L’accoglienza qui è di casa, con degustazioni, eventi, attività di ogni genere fra vigna e cantina.



Lo Chardonnay nella Tri-Valley - Immersa nel cuore della Livermore Valley, la storica Wente Vineyards ha iniziato a coltivare lo Chardonnay nel 1908 e ha prodotto il primo Chardonnay varietale imbottigliato nel 1936. Il clone di Chardonnay di Wente ha generato il 75% di tutto lo Chardonnay della California. La Tri-Valley, pur essendo una zona relativamente piccola, è cresciuta così tanto a livello qualitativo da riuscire a diventare un'incredibile regione vinicola di prim’ordine.



Fees Market Family Portfolio - A Los Olivos, il Fess Parker Family Portfolio, fondato dall'attore Fess Parker, è la stella splendente della Santa Ynez Valley. Un affascinante universo, sterminato ed articolato, dedicato al vino e all’accoglienza, con vigneti, cantina, locanda, sale degustazione, wine shop e addirittura un birrificio. Degustazioni di vini si fanno, oltre che nella cantina, anche nella The Bubble Shack offre ai visitatori una degustazione di 90 minuti di vini Fesstivity brillanti e frizzanti, oltre a degustazioni di Blanc de Blancs, Brut Rosé, Blanc de Noirs e Brut Cuvée.



Vigneti e design - Situata sulla Central Coast, la zona di Cambria è nota per i suoi climi freschi, i suoi stupendi vigneti e le sue sale di degustazione di design. Qui la Stolo Family Winery produce una varietà di Sauvignon Blanc e Pinot Noir grazie ad una coltivazione attenta alla sostenibilità. L'ambiente rilassato di Moonstone Cellars è perfetto per un bicchiere di Sauvignon Blanc mentre Cutruzzola Vineyards è specializzata nel Pinot Nero.



Degustazioni nel vecchio cottage - Per chi è alla ricerca di un'autentica e avventurosa incursione nel meglio della regione vinicola californiana, ma in luoghi un po’ diversi dal solito, da scoprire è Lola Wines. Le degustazioni (su prenotazione) si fanno infatti nella Lola House, un delizioso cottage costruito nel 1892 nello storico borgo di Calistoga, all'estremità settentrionale della Napa Valley. Con la sua architettura storica e l'atmosfera da "vecchio mondo", la Lola House è il luogo ideale per gustare i vini aziendali, freschi, informali e a prezzi non eccessivi, abbinati a piccole golosità.



Per maggiori informazioni: www.visitcalifornia.com