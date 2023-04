California on the road, viaggio nei luoghi del lusso

Prima meta di questo tour non può che essere Beverly Hills, nella contea di Los Angeles, divenuta famosa per la celebre serie tv degli anni ’90. Qui per respirare il lusso è necessario concedersi una piacevole passeggiata su Rodeo Drive, restare abbagliati dalle lunghe limousine e soggiornare mensilmente in una delle prestigiose ville messe in affitto da alcuni tra i più famosi artisti di tutti i tempi.



Rihanna e i Nirvana - Tra queste sicuramente la villa di Rihanna, nel cuore di Beverly Hills, 3000mq di proprietà con cinque camere da letto impreziosite da materiali di altissimo livello come marmi pregiati e legno di quercia. Il lusso non manca neanche all’esterno dove regnano giardini, bracieri, piscina, e zone relax. Se invece siete stati fan accaniti dei Nirvana e avete modo di prenotare con largo anticipo, non potete perdere l’occasione di soggiornare nell’appartamento che fino al 1992 ha ospitato Kurt Cobain e la moglie Courtney Love. Situata tra Beverly Boulevard e Genesee Avenue, l’attuale proprietario Brandon Kleinman l’ha ristrutturata e messa sulla piattaforma Airbnb rendendola ancora più desiderabile e riconoscibile grazie alla scritta all’ingresso Kurt Cobain's Private 1b+1bth.



Hotel da superVip - Se preferite soggiornare nei lussuosi hotel che questa città di propone, potrete godervi il lusso dell’iconico Waldford Astoria dove è possibile gustare una cena al ristorante dello chef Jean-George o soggiornare al Beverly Wilshire meta che ha ospitato grandi ospiti come Elvis Prestey, Barack Obama, Eric Clapton e altre personalità di spicco. Se ad interessarvi non sono solo star e shopping lussuoso, godetevi una passeggiata all’interno del Beverly Gardens Park, un parco lungo circa 3 km che costeggia Santa Barbara Boulevard, all’interno del quale è possibile trovare piante di cactus, rose e originali fontane vintage. Se avete voglia di cultura, recatevi al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, che unisce il vecchio ufficio postale di Beverly Hills fondato nel 1933 con un incredibile complesso contemporaneo comprensivo di un teatro da 500 posti in cui si tengono spettacoli live.



Mille e una notte - Se invece ciò che cercate è lusso e relax totale, non potete escludere dal vostro itinerario Santa Barbara. Concedetevi una passeggiata su State Street tra le boutique dei più famosi stilisti, godete delle ricchezze eno-gastronomiche tra la U.S. 101 e East Beach e osservate passare le balene all’orizzonte. Se capitate poi nel mese di febbraio aguzzate gli occhi: è il periodo in cui il Santa Barbara International Film Festival attira centinaia di attori, registi, produttori e altri personaggi del cinema. Se poi volete esagerare e provare un’esperienza di lusso da mille e una notte, vi consigliamo il The Ritz-Carlton Bacara, a 20 minuti da Santa Barbara che vanta una spa full-service, una cantina con 12.000 bottiglie di vino e un executive chef parigino.



Surfin’ Usa - Gli amanti del surf e dell’oceano, non potranno non fermarsi nell’iconica Malibu. Qui le lussureggianti case degli atleti famosi fanno da cornice alle rinomate spiagge di questa zona. Malibu può essere il luogo ideale per il whale watching: in inverno recatevi a Point Dume, all’estremo nord della città, per osservare la migrazione delle balene grigie. Se invece dopo qualche ora sull’oceano siete annoiati, dirigetevi verso l’entroterra e concedetevi un road tour tra i canyon della zona o raggiungete le cascate lungo i sentieri della Santa Monica Mountains National Recreation Area. Se anche qui volete vivere un’esperienza extralusso pernottate in una delle 16 stanze del super esclusivo Nobu Ryokan Malibù in stile giapponese contemporaneo, vanta servizi unici come l’iPad “tuttofare” e, perfino la Neorest, toilette ipertecnologica e robotica ispirata al bagno tradizionale giapponese “ofuroba”, che si può praticare nella vasca con i prodotti super organici dell’albergo stesso.



Infine, se vi trovate nella zona dello Yosemite National Park, non potete perdervi una visita al Majestic Yosemite Hotel (ex Ahwahnee). Qui hanno pernottato personalità di spicco come John F. Kennedy, la regina Elisabetta II e Winston Churchill. Seppur non vi fosse possibile replicare la stessa esperienza e pernottare al suo interno visti i costi molto salati da sostenere, questo imponente hotel consente una visita guidata di un’ora per visitare le sale pubbliche, ammirare l’architettura del 1927, le travi di legno decorate a mano, i tappeti turchi in stile kilim e i dipinti del XIX secolo che illustrano le cascate del parco e gli alberi di sequoia gigante.



Per maggiori informazioni: www.visitcalifornia.com