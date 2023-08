Le 5 destinazioni top per l'autunno in Africa

Africa : quando il sogno di un viaggio è rivolto ad un intero continente tanto grande da potersi estendere sopra e sotto l’equatore, è facile che ci sia almeno un luogo accogliente e perfetto per un viaggio in qualsiasi momento dell’anno.

Sudafrica - Secondo questa sorta di catalogo redatto da African Explorer, con la primavera che sboccia nell'emisfero meridionale, il Sudafrica in questi mesi offre un piacevole clima mite: la stagione migliore per ammirare la maestosità della Table Mountain o per seguire un tour tra le ricche cantine della regione e dedicarsi ad una full immersion nella vivace cultura delle città. Il Sud Africa è pronto anche ad offrire un’intensa esperienza di safari a bordo di veicoli 4x4 accompagnati da ranger locali. Settembre e ottobre, inoltre, rientrano nel periodo migliore per avvistare la fauna selvatica nel Parco Nazionale Kruger. Le temperature sono gradevoli e gli animali si riuniscono attorno le fonti d'acqua, offrendo agli appassionati di safari la possibilità di osservare con tutta calma e tanta emozione elefanti, leoni, leopardi e molti altri animali in tutta la loro magnificenza.



Marocco - Settembre e ottobre sono mesi perfetti per visitare Marrakech e le Città Imperiali, evitando le temperature estive eccessivamente calde. Il clima ideale per passeggiare nei labirintici souk, per ammirare gli splendidi palazzi e visitare i sontuosi giardini delle Medine senza mancare di degustare la deliziosa cucina marocchina.



Tanzania - La Tanzania è una terra la cui natura è di una bellezza commovente, a partire dalla ricca fauna selvatica e fino ai panorami costieri. Tra settembre e ottobre la stagione secca è in pieno svolgimento, il che significa che gli animali si riuniscono intorno alle fonti d'acqua rimaste, offrendo ai visitatori facili opportunità di avvistamento per osservare da vicino le loro abitudini e interazioni.



Namibia - Un paese costellato di paesaggi straordinari e che fanno sembrare questo Paese di un altro pianeta. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare questo luogo ammaliante, con temperature piacevoli e cieli tersi. Potrete ammirare il famoso deserto del Namib, le Dune che incontrano l'Oceano a Swakopmund e avventurarvi nel Parco Nazionale Etosha alla ricerca di animali selvatici e delle tradizioni delle tribù locali.



Madagascar - L'isola del Madagascar, vero e proprio paradiso esotico al largo della costa orientale dell'Africa, è una meta unica ed intrigante. Settembre e ottobre offrono condizioni climatiche favorevoli per esplorare tante delle meraviglie che l’isola riserva, dalle lussureggianti foreste fino alle meravigliose spiagge della zona nord del paese.