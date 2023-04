Mondo meraviglioso: dieci straordinari Parchi naturali

Eccone 10 di veramente meravigliosi, che potrebbero essere meta delle vostre prossime vacanze, suggeriti da Civitatis, specializzata in visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del mondo.



Iguazú, Argentina - Sebbene condividano una parte con il vicino Brasile, le cascate del Parco Nazionale dell'Iguazú, dichiarate Patrimonio dell'Umanità, si trovano interamente in territorio argentino. Queste cascate sono anche considerate una delle sette meraviglie naturali del mondo per la loro ricchezza di paesaggi, ecosistemi, fauna e flora.



Serranía de la Macarena, Colombia - La catena montuosa della Macarena è il punto d'incontro di tre delle principali aree naturali della Colombia: andina, amazzonica e dell'orinoco. Il Parco Naturale Nazionale della Serranía de la Macarena comprende questo spazio dove si trovano ecosistemi come la foresta pluviale, la foresta allagata o la savana amazzonica. È conosciuto soprattutto per il Caño Cristales, un fiume che ha molti nomi: il fiume degli dei, il fiume dei sette colori o l'arcobaleno che si scioglie. E qual è il motivo di questi nomi curiosi? Si tratta di un effetto ottico, poiché le sue piante acquatiche cambiano colore alla luce del sole, trasformando il fondo del fiume in molteplici colori: uno spettacolo della natura!



Vatnajökull, Islanda - Considerato il più grande parco nazionale d'Europa, il Parco Nazionale Vatnajökull comprende altri due parchi, Skaftafell e Jökulsárgljúfur, dove fiumi, ghiacciai e vulcani formano uno scenario da cartolina. Riuscite a immaginare di camminare sul ghiacciaio Vatnajökull o di visitare la Grotta di Ghiaccio Blu, una delle meraviglie dell'Islanda?



Goreme, Turchia - Conoscete la celebre vista di palloncini nel cielo sopra formazioni rocciose erose? Si tratta dei famosi Camini delle Fate nella Valle di Devrent, nel nord della Cappadocia. Questo Parco naturale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità, ospita anche santuari rupestri, abitazioni e villaggi trogloditi risalenti al IV secolo.



Lagunas de Ruidera, Spagna - Lungo la valle del Guadiana Viejo si trovano 16 corsi d'acqua circondati da un paesaggio carsico unico. In questo ambiente idilliaco di Albacete e Ciudad Real si trova anche la Grotta di Montesinos, una cavità profonda 18 metri scavata nel calcare magnesiaco rossastro, che compare nel romanzo Don Chisciotte della Mancia. Non c'è da stupirsi che sia considerato uno dei parchi naturali più belli della Spagna.



Serengeti, Tanzania - Considerata una delle più famose e importanti dell'Africa, quest'area selvaggia protetta è la principale attrazione turistica della Tanzania, poiché ospita un gran numero di animali selvatici, tra cui i “big five”, cinque grandi mammiferi africani: leone, leopardo, rinoceronte nero, elefante e bufalo.



Los Nevados, Colombia - Questo parco emblematico si trova nella Cordigliera Centrale delle Ande e occupa un'area distribuita in diversi comuni colombiani come Pereira, Murillo o Ibagué, tra gli altri. Il Parco Nazionale Los Nevados ospita alcune delle vette più importanti della Colombia, come il Nevado del Ruiz, il Nevado del Tolima e il Nevado de Santa Isabel. È uno dei più grandi complessi vulcanici del Paese, con sei stratovulcani che raggiungono un'altitudine di 4.600 metri.



Perito Moreno, Argentina - Il Perito Moreno naturalistico dà il nome a uno dei ghiacciai (e parco nazionale) più iconici dell'Argentina. Questa gigantesca massa di ghiaccio è visibile da diversi punti di vista che fanno la gioia di chi ama la fotografia. Tuttavia, il ghiacciaio Perito Moreno è molto più di una fotografia perfetta. Il suo ambiente si distingue per un ecosistema altamente biodiverso, con numerose specie di flora e fauna autoctone.



Città - Andía, Spagna - I boschi incantati della Navarra hanno un nome: Urbasa-Andía. Perché è uno dei parchi naturali più belli della Spagna? Queste due catene montuose si uniscono attraverso pascoli e fitti boschi di faggio per creare un ambiente bucolico che vi lascerà a bocca aperta. Se vi trovate in questa zona, cogliete l'occasione per visitare la sorgente del fiume Urederra, dove vi aspetta una laguna di acqua turchese unica.



Laghi di Plitvice, Croazia - 16 laghi a diverse altitudini fanno del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice un vero paradiso acquatico. Situato nella regione croata di Lika, in questo spazio naturale di 30.000 ettari, faggi, abeti e pini convivono con orsi bruni, lupi e aquile, tra le altre specie.