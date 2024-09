Germania, 13 regioni vinicole romantiche e pittoresche

13 REGIONI VITIVINICOLE TEDESCHE - La Germania conta 13 regioni del vino di qualità, se possibile una più bella dell’altra. Chi ama il pinot nero si innamorerà degli Spätburgunder dell’Ahr, regione che sta tenacemente recuperando terreno dopo l’alluvione del luglio 2021. Chi preferisce il Silvaner sarà di casa in Franconia, regione vinicola in perfetto equilibrio fra tradizione e modernità, mentre chi predilige i vini più corposi rimarrà incantato dal Baden, che riserva anche vere specialità come i vini da uve Chasselas del Markgräflerland. Chi predilige aroma e leggerezza, invece, apprezzerà i vini di Sassonia e del Saale-Unstrut, la regione vinicola più settentrionale della Germania, e chi ama i Riesling avrà solo l’imbarazzo della scelta fra le varie zone di produzione.



VIAGGI SLOW SULLE STRADE DEL VINO - I vigneti che risalgono le colline (talvolta anche con pendenze da brivido: con i loro 50°-55° e punte di 68°, quelli di Calmont/Brenn sulla Mosella sono i più ripidi d’Europa) creano paesaggi tanto suggestivi che già da soli valgono un viaggio slow fra natura e millenni di storia e di cultura. Oggi le regioni vinicole della Germania sono attraversate anche da varie strade e itinerari tematici (spesso percorribili anche a piedi, in bicicletta o in battello) che conducono a località pittoresche, vigneti e cantine dove conoscere più da vicino non solo i vini ma anche la passione e la professionalità dei loro produttori. Il paesaggio dei vigneti, poi, è ancor più suggestivo se visto dall’acqua, ad esempio in battello dall’Elba fra Meißen e Seußlitz, o dal Meno fra Volkach e Würzburg, o in bici dalle ciclabili lungo i fiumi.



LE MAGNIFICHE 13 - Ecco le 13 principali Strade del Vino della Germania:

- Strada del Vino Rosso dell’Ahr (Ahr-Rotweinstraße, 35 km): segue il fiume Ahr attraverso l’area contigua di produzione di vini rossi più grande della Germania (Renania-Palatinato).

- Strada del Vino del Baden (Badische Weinstraße, 200 km): si snoda fra i vigneti del Baden al limitare della Foresta Nera occidentale fino a Weil am Rhein.

- Strada delle bottiglie Bocksbeutel di Franconia (Bocksbeutelstraße, da 55 a 160 km): percorso a stella con cinque itinerari che si incrociano a Würzburg (Baviera).

- Strada Tedesca del Vino (Deutsche Weinstraße, 85 km): è il “decano” delle strade tedesche del vino e conduce da Schweigen-Rettenbach a Bockenheim attraversando il Palatinato, seconda zona vinicola della Germania per estensione.

- Strada del Vino di Kraichgau-Stromberg (Weinstraße Kraichgau-Stromberg, 255 km): percorre i vigneti dell’area compresa fra i rilievi dell’Odenwald e la Foresta Nera.

- Strade del Vino della Mosella (Moselland-Weinstraßen): è una rete di percorsi come la Strada Romana del Vino, la Strada del Riesling e la Strada dell’Elbling nell’area di Treviri, sulla Mosella.

- Strada del Vino di Nahe (Nahe-Weinstraße, 125 km): segue il fiume Nahe da Bad Sobernheim a Bingen, vicino a Magonza sul Reno.

- Strada del Vino del Palatinato (Pfälzer Weinstraße, 153 km): conduce da Neuleiningen, nella parte settentrionale della regione, a Schweigen-Rettenbach.

- Strada del Riesling del Rheingau (Rheingauer Rieslingroute, 120 km): costeggia il fiume Rheingau da Walluf a Lorchhausen, al confine fra Assia e Renania-Palatinato.

- Strada del Vino di Sassonia (Sächsische Weinstraße, 60 km): si snoda fra i vigneti da Pirna, sulla sponda destra dell’Elba, fino a Diesbar-Seußlitz.

- Strada del Vino Saale-Unstrut (Weinstraße Saale-Unstrut, 60 km): seguendo il fiume Unstrut conduce a Freyburg e Naumburg per proseguire poi lungo il Saale fino a Jena, in Turingia.

- Strada del Vino del Württemberg (Württemberger Weinstraße, 500 km): accompagnata da dieci fiumi attraversa tutte le zone vinicole del Württemberg, da Oberstetten a Metzingen.