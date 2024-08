Germania in bici: la Ciclovia del Vino di Baden

OTTIMI ALBERGHI - Per chi affronta l’itinerario, sono disponibili alberghi di ottimo livello, cantine accoglienti e bed & bike certificati, nonché le “Besenwirtschaften”, taverne aperte stagionalmente in cui il viticoltore può servire il proprio vino e i prodotti rustici locali, preparati secondo antiche tradizioni. Perché non c’è solo il vino: i numerosi alberi da frutto, che si incontrano lungo la strada, alimentano la produzione di una quarantina di distillerie. Infine, lungo il percorso diversi centri per riparazioni di biciclette offrono assistenza ai ciclisti e - insieme alle numerose stazioni di ricarica per e-bike - permettono di pedalare in sicurezza.



Per maggiori informazioni: www.germany.travel/en/home.html