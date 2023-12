Dieci luoghi del mondo baciati da una primavera senza fine

E se dell’inverno non ne possiamo già più, per quanto fino a ora non sia stato troppo rigido, quale migliore pensiero può accompagnarci negli ultimi giorni del 2023, di un bagno nei colori e nei profumi della bella stagione? Ecco allora dieci luoghi della terra baciati da un clima sempre mite , da visitare alla prima occasione oppure almeno per immagini.

Inverno in Valtellina: otto cose da non perdere

ISOLE CANARIE, Spagna - I loro nomi parlano di vacanze memorabili: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro. Sono le sette isole che compongono l’arcipelago delle Canarie. Dal punto di vista politico fanno parte della Spagna, ma si trovano nell’Oceano Atlantico, al largo del Marocco. La loro posizione, poco al di sopra del Tropico del Cancro, assicura un clima dolce per tutti i mesi dell'anno, con una temperatura che oscilla tra i 24 e i 29 gradi. Il sole non manca mai, ma l'aria è rinfrescata dai venti alisei.



MADEIRA, Portogallo - L’Arcipelago di Madeira, situato nell’oceano Atlantico ma politicamente appartenente al Portogallo, è formato da quattro isole di origine vulcanica, le più grandi delle quali sono Madeira e Porto Santo. Madeira ha spiagge incantevoli e un clima subtropicale che favorisce lo sviluppo di una flora lussureggiante e di una straordinaria biodiversità.

Leggi Anche In treno tra i paesaggi più spettacolari del mondo

SEYCHELLES, Oceano Indiano - L'arcipelago delle Seychelles ha un clima mite e gradevole tutto l’anno. Situato al largo della costa africana, in pieno Oceano Indiano, tra l’India e il Madagascar, è una meta turistica celebre e molto ambita: difficile decidere quale isola sia la più bella. Qui il termometro oscilla tutto l’anno tra i 20 e i 30 gradi: l’unica accortezza sta nel sapere che i mesi di dicembre e gennaio sono decisamente piovosi.



MAURITIUS, Oceano Indiano - L'isola di Mauritius è una vera perla dell'Oceano Indiano: oltre a spiagge da sogno e ospitalità di eccellenza, offre un mondo tutto da esplorare fatto di spiagge e lagune coralline, dalla sabbia bianca e mare turchese, foreste rigogliose, fiumi, laghi, paesaggi mozzafiato e un entroterra incantevole. Il clima è perfetto, con temperature che variano durante l’anno dai 19 ai 25 gradi. Tra gennaio e marzo il clima è più piovoso. ma le temperature sono comunque miti.



SAN DIEGO, California - Il clima dolce è una delle maggiori attrattive di questa città, nella quale il sole splende per circa 300 giorni l’anno. San Diego si affaccia sull'Oceano Pacifico, le cui correnti mitigano il clima e rinfrescano i mesi più caldi dell'estate. Il deserto non è lontano e tiene lontani i rigori dell'inverno, mentre le vicine montagne la proteggono da perturbazioni e brutto tempo. Una vera meraviglia!



ANTIGUA, Caraibi - Un'isola incantevole nel Mar dei Caraibi, che si vanta di offrire ai suoi visitatori tante spiagge quanti sono i giorni dell'anno. Chi decide di scoprirle tutte non deve perdere tempo: il clima gli darà una mano dato che le temperature sull'isola sono quasi costanti, con i 25 gradi di gennaio-febbraio e i 28 nei mesi estivi, da giugno a settembre. L'unica vera insidia è rappresentata dagli uragani e dalle tempeste tropicali che possono abbattersi sui Caraibi soprattutto dalla metà di agosto alla metà di ottobre.

MEDELLIN, Colombia - La città sorge nella parte centrale della Valle d’Aburrá, sulla Cordigliera delle Ande, ed è un importante centro di industria tessile. Il suo appellativo, “città dell’eterna primavera” la dice lunga sulla dolcezza del clima: qui la temperatura che oscilla tra i 18 e i 28 gradi. Da qualche anno a questa parte la città sta conoscendo una fase di sviluppo, proponendosi come un luogo di vacanza piacevole e sicuro, dedito alla cultura e allo sport.



RIO DE JANEIRO, Brasile - La città ha un clima tropicale atlantico, con temperature medie annuali di 23 gradi. Il mese più fresco è luglio, in cui la colonnina di mercurio scende fino ai 17°C , mentre le massime oscillano intorno ai 24°C; il periodo più caldo è gennaio, in cui la temperatura varia tra i 23 e i 29 gradi. I panorami della città sono celebri in tutto il mondo per la loro bellezza mozzafiato e, per chi ama il divertimento sfrenato, il Carnevale è sempre un'attrattiva irresistibile.



ISOLE GALAPAGOS, Ecuador - Queste isole vulcaniche sono uno dei luoghi più importanti al mondo per la loro biodiversità: ospitano infatti una varietà di fauna selvatica unica al mondo a testimonianza delle condizioni di vita ideali, sia dal punto di vita meteorologico che paesaggistico in cui soggiornare.



SYDNEY, Australia - L'Australia è una terra di contrasti duri ed estremi, ma Sydney rappresenta una felice eccezione: il clima è temperato e senza gli eccessi che si sperimentano in altre zone del continente. Gli inverni sono miti e le estati sono gradevoli. In riva al mare si possono praticare sport acquatici e molte attività sportive outdoor.