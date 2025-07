Mare lontano dalla folla: ecco dove in Italia

COSTA DELLA BASILICATA - Sono molto diversi fra loro i due brevi tratti di costa lucana. Sul Tirreno, le ultime propaggini d’Appennino precipitano furiosamente nel mare, disegnando un litorale fatto di rocce, scogliere e incantevoli calette. Sullo Ionio, al contrario, lunghissime spiagge sabbiose delimitate da balsamiche pinete evocano un’atmosfera di quiete. Quel che le accomuna è la possibilità di farvi vivere una grande vacanza.



LE SPIAGGE DELLO IONIO - Non saranno poetiche come quelle tirreniche, ma le lunghe distese di sabbia della costa ionica evocano fantasie vacanziere al primo sguardo. Il mare è pulito, i ristorantini dove mangiare pesce fresco non mancano e al di fuori di agosto godrete di un’atmosfera rilassata. Foreste a ridosso della spiaggia, paludi, dune di sabbia, un certo qual fascino tropicale caratterizzano ad esempio la zona della Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro, l’area di maggior interesse della costa ionica. E se aguzzate la vista, potrete ammirare addirittura foche monache, lontre e tartarughe marine.



COSTA DEI GELSOMINI, CALABRIA - Il tratto di costa ionica che dall’estremità sud-orientale della provincia reggina risale per più di 80 km fino al confine con il catanzarese è così chiamato per la coltivazione intensiva, da tempo abbandonata, dei profumatissimi fiori da cui veniva estratta l’essenza per l’industria dei profumi. Il territorio ha moltissimo da offrire: la costa è una delle più selvagge e incontaminate dell’intera penisola, grandiose tracce dell’antichità traboccano ovunque e un variopinto carosello di borghi si unisce a suggestioni letterarie e mitologiche.



TARANTO, PUGLIA - Già alle porte di Taranto, a San Vito e nel quartiere sud-orientale di Lama, il panorama urbano lascia il posto a splendide baie e spiagge, facilmente raggiungibili in autobus, in auto o in taxi dal centro cittadino in pochi minuti. Avventurandosi poi verso sud lungo la litoranea, il tratto di costa fra i comuni di Pulsano e Lizzano è caratterizzata da spiagge chilometriche di sabbia finissima lambite da acque cristalline. Scendendo ulteriormente verso il Salento, si prosegue tra spiagge sabbiose cinte da dune, insenature rocciose e mare azzurrissimo. Spiagge di sabbia finissima e calette dall’acqua cristallina a pochi minuti dal centro città: questo è Capo San Vito, con acque poco profonde che ne fanno una meta molto popolare tra le famiglie e piacevole per chiunque voglia fare un tuffo ammirando lo skyline di Taranto e gli aironi o cormorani in volo sul mare. Qui gli stabilimenti balneari si alternano a spiagge libere costellate da tanti piccoli chiringuitos, affollati di bagnanti in estate, che oltre a essere ideali per un aperitivo al tramonto, garantiscono i servizi essenziali. Lama si caratterizza, invece, per le scogliere e le calette dall’acqua cristallina perfette per gli amanti del relax.