Cicladi: sabbia o scogli? A ciascuno la sua spiaggia greca

Dove distendersi al sole e nuotare nel blu del mare alle Cicladi? Affidiamoci ai consigli degli specialisti di Lonely Planet.



LE SPIAGGE SABBIOSE PIÙ BELLE



NAXOS - Lungo la costa sud occidentale di Naxos, le spiagge sabbiose si susseguono fino a Pyrgaki, passando per le acque turchesi della magnifica spiaggia di Plaka e incantevoli calette (alcune apprezzate dai naturisti) punteggiate di affioramenti rocciosi. Questa zona è ideale per chi vuole trascorrere una tranquilla vacanza al mare (numerosi ristoranti, camere in affitto e fermate degli autobus). Incantevole poi Hawaii Beach, con sabbia bianca e acqua turchese. A sud di Agios Georgios, in una baia riparata sotto Capo Mougkri, c’è la bella distesa di sabbia di Agios Prokopios, lambita da acque poco profonde, che si fonde con Agia Anna, un tratto di sabbia bianca piuttosto stretto, ma abbastanza lungo da non essere affollato nella parte meridionale.



HRYSI AKTI, PAROS - Lungo la costa sud-orientale si trova la spiaggia più bella di Paros, Hrysi Akti (o Golden Beach, la ‘spiaggia dorata’), particolarmente indicata per fare il bagno e praticare il windsurf e le immersioni, attività proposte da validi operatori del posto.



KALOTARITISSA, AMORGOS - La spiaggia più bella di Amorgos si trova sulla punta occidentale dell’isola. Nelle acque limpide di questa baia riparata, sono ormeggiati yacht e barche da pesca. In luglio e agosto, alcuni caicchi portano per pochi euro dalla spiaggia di sabbia e di ciottoli verso l’isola disabitata di Gramvousa.



AGIOS SOSTIS, SERIFOS - Agios Sostis, si trova 40 minuti di cammino a nord-est di Livadi. È una lingua di sabbia che termina con un promontorio, su cui si innalzano una chiesetta dalla volta azzurra e speroni di roccia dorata, creando due lidi di sabbia e sassolini lambiti da acque cristalline, con vista sulle isole all’orizzonte. Il consiglio è di raggiungere la spiaggia a piedi, in quanto la strada per arrivarci è sconnessa e non c’è molto spazio per parcheggiare.



LIVADAKIA, SERIFOS - A sud del molo dei traghetti di Livadi si estende questa splendida spiaggia orlata da tamerici, con una rustica taverna sul bordo dell’arenile.



KEDROS, DONOUSA - Solo 1,25 km a sud-est di Stavros, ma raggiungibile con una pista in forte pendenza, Kedros è una magnifica spiaggia sabbiosa, lambita da acque limpide e calme, con una taverna aperta soltanto nei mesi estivi e un campeggio gratuito.



PORI, KOUFONISIA - Questa lunga mezzaluna di sabbia, lambita da acqua trasparente, è la spiaggia più bella di Koufounisia, con il mare trasparente pieno di barche, una taverna e un caffè.