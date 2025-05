Grecia: Karpathos, l’isola da sogno tra Creta e Rodi

SPIAGGE STUPENDE - Sempre sulla costa est, Diafani è una mezzaluna baciata da acque turchesi, con sabbia e ciottoli, mentre Agios Minas è una baia che fino a qualche anno fa era raggiungibile solo in barca. Chi adora il vento si ritrova a Devil Bay, vicino all’aeroporto, per divertirsi con il windsurf. Sulla costa ovest, Agios Theodoros è una baia semi-deserta, perlopiù rocciosa, ottima per chi ama lo snorkeling; vi si arriva da una strada sterrata che parte da Arkasa. Veramente isolata - e prediletta per questo dai naturisti - è Diakoftis: sei chilometri di duro sterrato per godere una candida sabbia, orlata da cedri, dove è necessario portarsi acqua e cibo perché priva di infrastrutture.



Per maggiori Informazioni: www.visitgreece.gr