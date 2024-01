Mostre, musei, sport: un 2024 strepitoso a Torino

Da Picasso a Casorati

fino al 14 gennaio, Palazzo Saluzzo Paesana ospita la mostra “Pablo Picasso: Rendez Vous a Torino” mentre sino fino al 28 gennaio va in scena Turner. Paesaggi della Mitologia alla Reggia di Venaria Reale; fino al 4 febbraio André Kertész e nuova generazione: le grandi mostre dell'autunno-inverno animano CAMERA, il centro espositivo per la fotografia italiana e internazionale; fino all'11 febbraio "Da Casorati a Sironi ai nuovi futuristi. Torino-Milano 1920-1930 pittura tra classico e avanguardia” è la mostra ospitata al Museo Accorsi-Ometto di Torino e fino al 18 febbraio “Luca Locatelli. The Circle – soluzioni per un futuro possibile” è visibile alle Gallerie d’Italia mentre c’è tempo fino 7 aprile per scoprire “Il mondo di Tim Burton” al Museo Nazionale del Cinema.





Festival fotografia

Dal 2 maggio al 2 giugno si accendono invece i riflettori su "Expose. Torino foto Festival il nuovo Festival Internazionale di Fotografia della città di Torino con la Direzione Artistica di Menno Liauw e Salvatore Vitale dal titolo New Landscapes – Nuovi Paesaggi: 15 mostre temporanee in 15 sedi e un unico cartellone di eventi dedicati alla fotografia, realizzati coinvolgendo nella loro progettazione e produzione le principali istituzioni culturali e realtà indipendenti cittadine.





Il grande sport

Torino dal 09 all’11 febbraio è il palcoscenico di Fencing Grand Prix Torino, dal 14-18 febbraio delle Final Eight di coppa Italia di basket, il 3 marzo della corsa in rosa Just The Woman I Am e dal 16 al 17 marzo il Judo Turin Cup. La giornata del 4 maggio sarà scandita dalla Grande Partenza del Giro d'Italia 2024 in ricordo alla tragedia del Grande Torino del 1949, quando tutta la squadra di calcio perì nello schianto aereo contro la basilica di Superga. Il 1 luglio tocca al Tour de France attraversare il Piemonte riportando al ruolo di protagonisti Torino e l’intera regione: quel giorno i corridori partiti da Piacenza passeranno da Tortona, con un Gran Premio della Montagna sulla salita del Castello denominata “Cote de Tortone - Fausto Coppi” nel ricordo del grande campione piemontese, poi attraverseranno Alessandria, Nizza Monferrato, Barbaresco, Alba, Sommariva Perno, Carmagnola, Moncalieri e infine arriveranno a Torino. Il fatto, poi, che nel 2025 le Universiadi tornino a Torino e in Piemonte è la conferma di quanto sia stretto il legame tra il Piemonte e lo sport.