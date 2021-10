Terme dei Colli Euganei: obiettivo benessere totale

I mesi autunnali rappresentano il periodo ideale, nei Colli Euganei, per godersi i benefici delle acque ipertermali e dei fanghi che qui, come in nessun altra parte al mondo, garantiscono proprietà terapeutiche e anti infiammatorie. E’ un momento di ripartenza per uno dei comparti turistici più importanti di tutto il Veneto.



Da tutto il mondo - Le Terme di Abano Montegrotto sono la più grande area termale d’Europa con 100 strutture alberghiere termali e più di 200 tra piscine e aree spa-benessere di ultima generazione. Immerse nel verde del Parco Naturale dei Colli Euganei a pochi chilometri di distanza tra Padova e Venezia, sono un luogo in cui rinascere, rigenerarsi e dove trascorrere una vacanza speciale dedicata a chi ama salute e relax, bellezze culturali ed artistiche, natura, sport e piaceri della tavola. Qui stanno tornando gli italiani ma anche gli stranieri. Per tedeschi, svizzeri, austriaci, francesi e russi il richiamo di una vacanza rilassante con la qualità tipica del “made in Italy” è irresistibile.



Salute e relax - Qui prima della pandemia si contavano quasi tre milioni e mezzo di presenze l’anno. Ampia l’offerta per le giovani coppie ma anche per le famiglie che, per alcuni giorni, vogliono abbandonarsi alle avvolgenti coccole che l’acqua termale sa regalare. L’acqua della zona è un unicum in Europa: è un’acqua ipertermale che sgorga naturalmente a 87° e viene raffreddata per poi essere utilizzata nelle piscine e nei centri benessere. Acqua ideale per il relax e il benessere ma non solo, il fango terapeutico del distretto Euganeo, maturato in acqua termale salso-bromo-iodica secondo protocolli ottimizzati scientificamente, possiede effetti benefici documentati fin dall’antichità. Le sue proprietà analgesiche ed antinfiammatorie naturali dipendono dal calore rilasciato.



Paesaggi incantevoli - Ma questa zona regala anche bellezze paesaggistiche uniche. A prima vista i Colli Euganei si presentano con una forte identità vulcanica: cuspidi di trachite poggiano su potenti basamenti calcarei. Una volta entrati nel territorio ciò che colpisce è l’abbraccio di colline dalle multiformi geometrie e l’elegante paesaggio, formatosi dall’unione tra uomo e natura. Le civiltà hanno lasciato testimonianze di emozionante bellezza: ville, città murate, opere d’arte, capolavori assoluti. E poi ancora i 5 presidi slow food, i 12 vini tipici del territorio tra Doc e Docg, i sentieri, i 4 campi da golf e le piste ciclabili fanno delle Terme di Abano e Montegrotto “La destinazione del benessere e della salute”.



Per maggiori informazioni: www.termecollieuganei.com