Lazio: a Greccio, il borgo del primo presepe al mondo

IL PRIMO PRESEPE AL MONDO - La Rappresentazione del Primo Presepe al Mondo risale quindi a 801 anni fa ed è arrivata fino ai giorni nostri, carica di significati e suggestioni. È un'ottima occasione per visitare l'incantevole borgo di Greccio, arroccato su un’altura a 705 metri di altitudine, che vanta un fascino antico e incontaminato che lo rende un vero gioiello da scoprire. Fondato nell’XI secolo, Greccio lega indissolubilmente il suo nome a San Francesco, in ricordo del quale è stato eretto il maestoso il Santuario francescano, all’interno del quale si trova la Cappella del Presepio, dove San Francesco visse per alcuni anni.



VARIE REPLICHE - A mettere in scena il Presepe Vivente, una delle più suggestive rievocazioni storiche italiane, unica nel suo genere, è la Pro Loco di Greccio: non si tratta di un presepe vivente come gli altri, ma di una vera e propria rievocazione storica della notte di Natale del 1223, quella in cui San Francesco di Assisi convocò i suoi frati e la gente tutta per festeggiare il Natale attorno ad una grotta dove fece sistemare una mangiatoia, un bue e un asinello. La rappresentazione si svolge in sei scene che hanno come interpreti gli abitanti del luogo in costumi dell’epoca e viene replicata il 14/15/21/22/30 dicembre e 1/4/5/6 gennaio alle 17.45, oltre che – la più emozionante – la notte della Vigilia, il 24 dicembre alle ore 22,30.