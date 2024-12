Natale in Abruzzo tra luci, presepi e treni storici

I rituali del fuoco - Le fanoglie di San Domenico – Villalago (AQ) 21 gennaio 2025 - Villalago è uno dei centri di diffusione del culto di San Domenico Abate, la cui festa viene celebrata in due distinte occasioni: in inverno, con l’allestimento dei fuochi rituali (le fanoglie), e in estate, con il pellegrinaggio all’eremo del santo. Le fanoglie di San Domenico vengono accese per devozione nella notte del 21 e del 22 gennaio; il 22 gennaio 1031 moriva a Sora (FR) l’abate benedettino Domenico di Foligno, venerato come santo in un’ampia area dell’Italia centrale per il suo patronato sul morso degli animali (del cane, del lupo, del serpente) e sulle odontalgie, e conosciuto anche come Domenico di Cocullo. Il rituale del fuoco più importante, imponente e partecipato di Abruzzo è quello delle farchie, celebrato a Fara Filiorum Petri (CH) il 16 gennaio 2025. Il rito consiste nell’accensione di alti fasci di canne (le farchie) allestiti nei giorni precedenti dagli abitanti delle singole contrade del paese. Questa tradizione affonda le sue radici nei rituali agricoli precristiani e trae origine probabilmente dal culto del fuoco sacro, rito di purificazione e rinascita, celebrato dalle popolazioni rurali dell’Abruzzo antico, che poi ha trovato nuovo alimento in una vicenda storica di cui la tradizione popolare si è appropriata. Nelle prime ore del pomeriggio del 16 gennaio le contrade cominciano a trasportare le farchie davanti alla chiesetta dedicata a Sant’Antonio Abate. Numerosi suonatori di organetto accompagnano la fase di preparazione della festa. Con l’aiuto di funi le farchie vengono innalzate per essere accese insieme ai mortaretti inseriti al loro interno. Quando scende la sera le torri di canne ardenti offrono uno spettacolo imponente, tra canti, balli e momenti di grande allegria, durante i quali si degustano vino e biscotti. Quando il fuoco ha consumato quasi tutte le canne, la festa continua in ogni contrada, dove gli abitanti si radunano intorno ai resti della propria farchia e ne raccolgono i tizzoni spenti per conservarli come reliquie. Per la festività viene preparato un dolce tipico chiamato il “serpentone” e dedicato al santo.