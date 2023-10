Un brivido percorre l'Italia: è arrivato Halloween

Anche in Italia è diventato una popolarissima festa che attira soprattutto i giovani ed anche i bambini, in questa specie di carnevale a base di spettri, zombie, streghe che si festeggia in più giorni. Iniziati per lo più lo scorso week end, i festeggiamenti di Halloween hanno oggi il loro clou, ma in molto casi continuano ancora per qualche giorno. Ecco alcuni posti in cui goderseli.



Gardaland Magic Halloween - Tredici corvi neri, 20.000 kg di zucche e nuove terrificanti avventure accolgono gli ospiti fino al 5 novembre per un divertimento da paura, in duplice versione per accontentare i gusti dei più coraggiosi (con un’edizione scary il venerdì) e divertente e colorata nei weekend per famiglie con bambini. Con le zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature rendono i viali del Parco un luogo ricco di fascino, dove divertirsi con innumerevoli novità a tema: dalla postazione make-up utile per assomigliare al mostro preferito, alla mostro band itinerante fino al “Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto”. Tutti i partecipanti, acquistando la propria e personale zucca, dovranno compiere una missione: scovare all’interno del Parco gli stand dedicati all’iniziativa e cumulare, entro fine giornata, circa 450 gr di caramelle colorate e di squisitissimi gusti. Anche il Bosco degli Gnomi cambia look e si trasforma nel Bosco Stregato: un percorso interattivo, adatto a bambini a partire dai 5 anni, popolato dalle creature più iconiche di Halloween. Oggi, in piazza Jumanji, appuntamento con la Regina di Halloween, lo show finale che vedrà protagonista la strega Zenda, Prezzemolo, Aurora e il loro corpo di ballo a gran completo. Tra canzoni, coreografie, numeri acrobatici verrà proclamata la regina di Halloween. Il divertimento è davvero no-stop e culminerà della notte più tenebrosa di sempre, quando in occasione dell’Halloween Party, piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte con ospiti da paura. www.gardaland.it



Triora, il paese delle streghe - Triora in Liguria il paese delle streghe (nel medioevo si tennero molti processi per stregoneria) promette due giorni di spaventosi rituali, laboratori e spettacoli di fuoco e magia nel borgo delle streghe per Halloween a Triora. Il 31 ottobre e l’1 novembre 2023 Triora apre le sue porte a fantasmi, zucche e fattucchiere per la festa più spaventosa dell’anno. Oggi in programma fra l’altro mercatino stregato, laboratori per bambini, workshop, spettacoli di magia e uno speciale tour stregato alla scoperta del borgo e dei suoi spaventosi segreti. La festa continuerà mercoledì con altri appuntamenti per grandi e piccini: dalle sfilate in costume ai workshop, dai rituali magici ai mercatini in cui potrete trovare prodotti tipici, maschere, calderoni e bacchette.



Acquaworld - Zombie, schiuma party e dj set: all’Acquaworld di Concorrenzo (provincia di Monza-Brianza) Halloween non ha età! Oggi è una giornata indimenticabile tra acqua e terrore in questo che è l’unico parco acquatico al coperto in Italia, e che promette zombie e mostri a volontà. Nessun posto di Acquaworld è al sicuro, dato che il parco viene invaso da zombie e altre creature mostruose che si nasconderanno negli abissi della vasca onde e tra le attrazioni. Questa sera poi, l’appuntamento, a partire dalle 21, è con l’Halloween Schiuma Party. Quando caleranno le tenebre, una pioggia di schiuma rosso sangue inonderà la dancehall per una serata con Dj Set a ritmo delle hit del momento. www.acquaworld.it



Halloween Party con Cecchetto a Mirabilandia - Sarà impossibile distinguere le urla di terrore da quelle di gioia per la festa più mostruosa dell’anno, perché questa sera Halloween a Mirabilandia, nel comune di Ravenna, suona al ritmo dell’esclusivo dj set firmato Claudio Cecchetto. La già ricca offerta di spettacoli del Parco divertimenti più grande d’Italia si arricchisce di un altro momento imperdibile con l’“Halloween Party” che vedrà impegnati in console tanti ospiti dal dj e influencer Luca Onestini alla rivelazione di “Amici ‘22” Cricca, dal rapper e campione italiano di freestyle, Moreno a Fabio Marzo e Cristina Oliveira, dj e vocalist del Samsara di Riccione. L’appuntamento per tutti è dalle ore 21.30 in piazza della Fama dove, fino alle ore 24, ci si potrà scatenare al ritmo delle hit del momento. Un modo incredibile per concludere la giornata a Mirabilandia dopo essersi goduti l’ampia offerta di divertimento adatta a tutta la famiglia che il parco regala fino al 5 novembre. Non solo mostri, streghe e atmosfere horror ma anche, per i visitatori più temerari, la novità 2023: Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, con circa 30.000 mq di puro terrore. Questa horror zone - consigliata ad un pubblico dai 12 anni in su – è attiva al calar delle tenebre il 31 ottobre e 1° novembre. Fino a domenica 5 novembre Mirabilandia ospita uno dei momenti più attesi della stagione con la novità di Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, e tanti nuovi show. Per i più piccoli: magia e speciali animazioni con il tunnel novità La Camera delle Meraviglie, che arricchisce l’offerta delle altre esperienze per bambini dedicate ad Halloween: il Ponte dei Ricordi e il LaBRIVInto Stregato. La paura sarà di casa a Mirabilandia fino al 5 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. www.mirabilandia.it



Nei castelli dell’Emilia Romagna - Spaventosi, ma non troppo. Un po’ di streghe, qualche mistero, cigolii e tanto divertimento. Sono le iniziative per i bambini nei castelli dell’Emilia Romagna. Si può scegliere fra svariati divertenti tour guidati a zonzo nel maniero con animazione, come al Castello di Rivalta (Pc) dove, mercoledì 1° novembre (dalle 10.30 in poi), i bambini dovranno risolvere il mistero di Halloween tra tranelli e qualche personaggio malandrino. Si ballerà fino a tardi nei sotterranei del Castello per la Festa di Halloween 2023 di fine ottobre (31 ottobre dalle 20.30 in poi). Il programma al castello millenario, frequentato dai reali di tutt’Europa, comincia con la cena, dopodiché ci si sposta nei sotterranei dove è allestito un dj set per danzare, preferibilmente in costume di Halloween. Fra le molte proposte per gli adulti, la Cena con delitto questa sera al Castello Pallavicino di Varano de' Melegari (Pr). In un’ambientazione a tinte gotiche e di un certo humor nero, i presenti dovranno trasformarsi in tanti Sherlock Holmes per scoprire l’assassino (turni a partire dalla 19.30 fino a mezzanotte). Castell’ Arquato, il Borgo degli Innamorati, il 31 cambia temporaneamente volto per trasformarsi nel borgo degli spettri e dei lupi mannari, con attività per bambini e adulti per le strade del borgo, nella Rocca Viscontea e all'Enoteca Comunale. Imperdibile la Passeggiata Noir tra gli Spettri del Borgo (14.30 e 16.00) in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del gruppo E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society), alla ricerca di anomalie elettromagnetiche e di strani campi di forza, prendendo come spunto le leggende e i misteri arquatesi.



Fiabilandia per i piccini - Tra scherzetti e dolcetti fino al 5 novembre Fiabilandia di Rimini è addobbata a tema con animazione e spettacoli, come il “Fiaby Circus Horror” e “Dia de los Muertos… a Tijuana”. Il Parco, pensato per i più piccoli rimarrà aperto fino al 5 novembre. L’invito è di andarci in costume. Martedì 31 ottobre, il giorno più diabolico dell’anno, Fiabilandia rimane aperto fino alle 22 con spettacoli dal vivo, animazione e streghe truccatrici. Ricchissimo il programma, tutto dedicato ai bambini: dal truccabimbi mostruoso fino agli spettacoli dal vivo, ma il clou della serata sarà la sfilata concorso dei costumi più spaventosi e premi per tutti i bambini che vi parteciperanno. Anche gli altri Parchi divertimento della Riviera di Rimini si trasformano con allestimenti e scenografie da paura, intrattenimento e spettacoli da brivido. Chi sceglie Italia in Miniatura per la festa di Halloween, si ritroverà nella città incantata di Halloween, con personaggi inquietanti e allestimenti da brivido, truccabimbi e tanti show. Tante le iniziative e gli allestimenti per rendere ancora più emozionante l’incontro con squali, pinguini, alligatori e caimani all’Acquario, e delfini, barbagianni, avvoltoi e falchi a Oltremare.



Il ritorno di Sgarabusen a Comacchio - Torna oggi nella cittadina lagunare l'attesissima festa di Halloween, intitolata “Il ritorno di Sgarabusen”, con un ricchissimo programma. L’ Halloween Parade, fantasmi che si aggirano per le strette vie del centro storico, cortei di zombie spaventosi, streghe e fattucchiere che sorvolano il cielo notturno per una notte (ma non solo) di grande divertimento. Nel centro storico, con i suoi caratteristici tre ponti, si può partecipare dalle 19 in poi all’ Horror Night tra i canali, oppure farsi leggere le carte nel Covo della magia. Gran finale con “"Psycodrummers le Percussioni Internazionali" in piazzetta Luca Danese dalle 23.40 in poi. In Emilia Romagna ci sono moltissimi altri eventi legati ad Halloween. Potete scoprirli qui: www.emiliaromagnaturismo.it



Gradara - Nelle Marche, continua a Gradara il 31 ottobre e 1 novembre la grande festa di Halloweekend, 5 giorni di emozioni iniziati il 28 ottobre. L’incantevole cittadina, un luogo unico per storia e atmosfera, si trasforma in un “borgo da brividi” con itinerari animati e tante attività pensate per adulti e bambini fra creature fantastiche, visite teatrali, eventi. Oltre al Mercatino Stregato (il Mercatino artigianale di Halloween con curiosità, idee regalo e truccabimbi) e alle spaventose Bolle stregate, il 31 si può fare un viaggio a ritroso nel tempo sulle orme della leggendaria e sfortunata storia d’amore tra Paolo e Francesca (che si consumò fra le mura del borgo), che sarà replicato anche il 1 novembre. Al calar delle tenebre, fascino e brividi promette “Una notte alla Rocca stregata”, con la famosa Rocca che si trasforma in un vero e proprio inferno, fra visioni diaboliche, parole sussurrate, inaspettate e spaventose creature. Dalle 21.30 in poi ecco la terrificante Parata Infernale dei diavoli, uno spettacolo veramente suggestivo tra danze e duelli di fuoco. www.gradara.org



Inferno: la notte dei dannati a Magicland - A MagicLand, parco divertimenti di Roma, quest’anno Halloween è ancora più ricco con attrazioni per grandi e piccoli: scheletri, vampiri, fantasmi, zombie, spettacoli, musica e parate per un divertimento da brivido, con spettacoli e attrazioni fino all'una di notte e 5 nuovi horror maze (2 per adulti e 3 per bambini). Per i più piccoli, il Gattobaleno Witch Parade, The Bad Band (composta da mostruosi musicisti che coinvolgeranno gli ospiti con animazioni musicali), Il Sentiero delle Zucche. I più temerari non hanno che l’imbarazzo della scelta fra l’Haunted Hotel invaso da zombie, Demonia horror house infestata da macabri spiriti, Katakumba, percorso dell’orrore completamente nuovo, in cui sfuggire dalla maledizione della Mummia inseguiti dai suoi fedeli servitori, il Lago Maledetto che promette una terrificante passeggiata sul lungo lago circondati da famelici zombie e molto altro ancora. Questa sera, poi, si balla con "Inferno: la notte dei dannati", uno strepitoso DJ Set e Show con Manuel Ribeca da La Troya di Ibiza, insieme a vocalist, drag queen e performer con fuoco. www.magicland.it



Halloween a Cinecittà - Nello scenario di Cinecittà, magico di per sé, il 31 è stata organizzata quello che promette di essere la più grande festa di Halloween della capitale. Dalle 16 in poi, ecco Cinecittà Street: Lo Stage delle Meraviglie con Il Circo Bianco, 10 artisti circensi tra clown, trampolieri, giocolieri, acrobati e fuochisti incantano il pubblico con l’eterna magia del grande circo che lascerà a bocca aperta i bambini di tutte le età. Quindi segue dalle 18.30 nelle vie di Cinecittà lo spettacolo live di Don Cash e Dimensione Suono Roma, appuntamento con la radio romana più cool per uno spettacolo in cui si alternano momenti di freestyle, canto, ballo e ovviamente l'intrattenimento di Dimensione Suono Roma. Musica e danze fino al mattino. www.cinecittaworld.it