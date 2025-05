Crema, lo splendore di Palazzo Zurla De Poli, un gioiello da scoprire

Il Palazzo, eretto tra 1488 e 1508 per volontà del nobile Giacomo Zurla come villa urbana della famiglia, è un edificio a ferro di cavallo con una corte interna che si apre su un giardino all’italiana. È possibile visitare l’ala nobile del palazzo con i suoi quattro ambienti, tutti decorati da preziosi affreschi realizzati nella seconda metà del 1500. Il grande salone d’onore intitolato ad Amore e Psiche, chiamato Salone del Convito, è stato concepito fin dall’inizio come ambiente di rappresentanza: qui si trovano gli stemmi nobiliari delle famiglie degli Zurla e dei De Marchi, e un grande camino monumentale eretto in onore di Evangelista Zurla, vincitore nella battaglia navale di Lepanto (1571). La volta del soffitto è interamente affrescata con episodi della favola di Amore e Psiche, narrata nel romanzo latino “L’asino d’oro” di Apuleio del II secolo d.C., racchiusi in 12 lunette e numerosi riquadri, opera di artisti cremaschi della metà del Cinquecento. L’episodio in cui culmina la narrazione è il banchetto degli dei in occasione delle nozze di Amore e Psiche, che occupa il grande riquadro centrale.