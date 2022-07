Vacanza all'aria aperta in Danimarca

In questi itinerari non si è mai a più di 50 km dall'oceano, quindi è facile fare un tuffo o affacciarsi e ammirare le coste a bordo di un kayak. Ce ne sono oltre 8.000 km. In alternativa si può fare un’escursione sulle isole, ce ne sono oltre 444 da visitare. Per vivere in maniera autentica la Danimarca all’aria aperta, anche il luogo dove si dorme va scelto con cura e deve essere in sintonia con lo spirito del viaggio. Ecco alcune strutture dove dormire a contatto con la natura, a volte veramente inusuali.





Vivi un'esperienza di lusso all'aperto unica nel suo genere nel mezzo del Parco Nazionale Thy, il parco nazionale più antico della Danimarca. Direttamente sul Mare del Nord danese puoi esplorare la natura incontaminata e goderti una vacanza senza interruzioni. Per un'esperienza completa, spegni il telefono...Nelle immediate vicinanze della nuova attrazione della Danimarca, la Marsk Tower, alta 25 metri, i letti dell'hotel sono stati semplicemente trasportati nella natura. Le tende glamour sono la base ideale per esplorare la laguna circostante. Consigliati: lo spettacolo naturale del "Black Sun" o un safari di ostriche nel Mare di Wadden.Glamping non significa solo dormire in tenda! Chi desidera le quattro mura in vacanza troverà quello che sta cercando al Krusmølle Glamping: nove carri da circo sono stati restaurati e trasformati in alloggi eleganti in stile nordico. Goditi un bicchiere di champagne dal tuo patio privato o dal vicino lago e guarda il tramonto dietro le cime degli alberi.Non appena gli ultimi ospiti lasciano il Ree Park Safari a Ebeltoft, si respira un'atmosfera davvero speciale che puoi vivere solo trascorrendovi la notte. Ci si può avvicinare agli animali selvatici nelle lussuose cabine di Night Explorer e ascoltare i leoni ruggire e i lupi ululare dal letto.Con un pernottamento presso Cold Hand Winery, non devi trattenerti durante la degustazione dei vini - dopotutto, nessuno deve guidare per andare a casa. L'unica scelta che devi fare è in quale tipo di alloggio esclusivo vuoi proseguire la serata: un'autentica botte di vino italiano, un Airstreamer del 1972 o una tenda di lusso al safari camp?A solo un'ora a sud di Copenaghen, non lontano dall'imponente Forest Tower, alcune tende speciali, chiamate yurte offrono un’esperienza glamping di puro piacere. Le accoglienti sistemazioni sono costruite con legno riciclato e ognuna ha le proprie terrazze private. Il massimo è un bagno caldo nella vasca all'aperto in un idillio naturale assoluto. Consigliata una romantica serata osservando le stelle proprio davanti alla tua capanna o alla torre della foresta, accessibile agli ospiti di Camp Adventure per tutto il giorno.C'è davvero qualcosa che potrebbe rendere il glamping ancora migliore? Sì, un glamping vista mare. Questo è esattamente ciò che offre l'Eco Beach Camp sulla bellissima isola di Bornholm nel Mar Baltico. Con solo 12 tende, il campeggio non è solo il campeggio più piccolo della Danimarca, ma si trova anche in mezzo alle dune di una delle più belle spiagge della Danimarca, Balka Strand, nel sud dell'isola.Al Camp Møns Klint, vicino all'omonima attrazione naturale, puoi noleggiare una Landrover, scegliere il posto più bello del primo Dark Sky Park della Danimarca e poi godere un'indimenticabile vacanza facendo glamping sul tetto dell'auto.A Silkeborg, all'estremità della foresta troverai questo piccolo e accogliente campeggio con caffetteria. Il glamping Skytte Husets è immerso nel bosco ed è situato sulle rive dei laghi con la vista più bella dello Svejbæk. Il campeggio è stato premiato come "Campeggio dell'anno 2020 (all'aperto)", quindi se stai cercando esperienze nella natura meravigliosa qui si ha l’opportunità di sperimentare sia le attività all'aperto che il pieno relax.Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it